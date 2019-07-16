“أم علي” تطلق حملة “أضحيتك عيدهم طول السنة”

عمان- أطلقت تكية أم علي حملة الأضاحي لهذا العام تحت شعار “أضحيتك عيدهم طول السنة”، بهدف تسليط الضوء على أثر أداء الأضاحي مع تكية أم علي على الأسر المنتفعة من برامجها والتي تعيش تحت خط الفقر الغذائي في مختلف محافظات المملكة، حيث تستفيد هذه الأسر من لحوم الأضاحي طوال العام وليس فقط في فترة عيد الأضحى.

كما تهدف الحملة إلى استهداف أكبر عدد ممكن من موكلي الأضاحي للمساهمة في توفير لحوم الأضاحي لـِ 30.000 أسرة منتفعة من تكية أم علي على مدار العام في مختلف محافظات المملكة، حيث تقوم تكية أم علي بأداء الأضحية نيابة عن المضحين ذبحاً مطابقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وبإشراف مفت من دائرة الإفتاء العام الأردنية.

وتبلغ تكلفة الأضحية التي يتم أداؤها في أستراليا 100 دينار ويشمل ثمنها الذبح والتقطيع والتجميد والشحن إلى الأردن ومن ثم تخزينها في مستودعات تكية أم علي في القسطل ليتم توزيعها لاحقا على 30.000 أسرة منتفعة من برامج تكية أم علي في كافة محافظات المملكة شهرياً وعلى مدار العام، ويبلغ إجمالي وزن الأضحية 45 كغم قائم و18 كغم صافي ويتم أداؤها خلال أيام عيد الأضحى المبارك في كل من أستراليا والأردن. وتعليقاً على إطلاق الحملة، قال مدير عام تكية أم علي، سامر بلقر: “التزمت تكية أم علي خلال الخمسة عشر عاماً الماضية بأداء الأضاحي نيابةً عن موكليها بهدف إيصال لحوم الأضاحي إلى الأسر الأشد فقراً والأكثر حاجةً في المملكة، واليوم، ومن خلال حملة “أضحيتك عيدهم طول السنة” لهذا العام ستقوم تكية أم علي بتوفير اللحوم لـِ 30.000 أسرة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في المملكة، والذين يشكلون 160.000 فرد. وهذا يؤكد على أهمية إيصال الدعم الغذائي لأسرنا المنتفعة طوال العام وليس فقط في فترة عيد الأضحى فقط، كما تقوم تكية أم علي بإيصال كتف الأضحية إلى أهلنا في الضفة الغربية وقطاع غزة في فلسطين ضمن مشروع تكاتف.” وأضاف:”نشكر ثقة متبرعينا ومساهمتهم بدعم برامجنا خلال الأعوام الماضية والذي ينمّ عن ايمانهم وثقتهم بجهود تكية أم علي في تحقيق رؤيتها المتمثلة في الوصول إلى أردن خال من الجوع.”