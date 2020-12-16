“أم هارون”.. مسلسل بحريني هيأ للتطبيع مع “إسرائيل”

دبي- قال البحريني، شمس علي، أحد مؤلفي المسلسل الخليجي “أم هارون” أن توقيت بث ذلك العمل الدرامي جاء في توقيت هام قبل توقيع اتفاق إبراهيم الذي أدى إلى عقد اتفاقيات سلام بين البحرين والأمارات وبين “إسرائيل”.

وأوضح علي في حديثه إلى موقع “ميديا لاين” أن المسلسل حظي بمشاهدة واسعة في العالم العربي، لاسيما في دول الخليج ومصر، حيث شاهده أكثر من 140 مليون متفرج.

ويتناول مسلسل “أم هارون” تاريخ الجالية اليهودية بمنطقة الخليج في أربعينيات القرن الماضي، من خلال التركيز على قابلة يهودية، وقد بث لأول مرة على قناة “إم بي سي” السعودية في شهر رمضان الماضي.

وأشار علي إلى أن منطقة الخليج في الأربعينات كانت مختلفة تماما عما هو الحال اليوم، مردفا: “لم يكن أحد يسألك عن دينك، والكثير من أصدقائي في البحرين هم من اليهود”.

قال أحد مؤسسي المسلسل الحائز على جوائز “أم هارون” لموقع ميديا ​​لاين: “كان الخليج في الأربعينيات مختلفًا تمامًا عما هو عليه اليوم، مضيفا: “حتى قبل المسلسل رأيت الكثير من اليهود والإسرائيليين يزورون البحرين”.

وتابع: ” لو أن التطبيع جرى قبل عرض مسلسل أم هارون ربما كان الناس سيصابون بصدمة، ولكن المسلسل ساعد في تهيئة الأجواء”.

من جانبه قال الممثل السعودي، عبد المحسن النمر، والذي أدى دور حاخام يهودي المسلسل، إن عرض “أم هارون” جرى في وقت حساس وقبل بضعة أشهر من اتفاقيات السلام.

وأشار النمر إلى أن أحد أهداف المسلسل هو إظهار اليهود والمسيحيين والمسلمين الذين كانوا مع بعضهم البعض في سلام وهدوء وبالتالي إلقاء الضوء على بقعة لم تكن معروفة كثيرة من تاريخ المنطقة.

تجدر الإشارة إلى مسسل “أم هارون” فاز مؤخرا بجائرة الإبداع الفني التي تقدمها منطمة “أميركا أبورد ميديا”، وهي منظمة غير حكومية تهدف إلى تكريم ودعم الأعمال الفنية في دول العالم وإبرازها.-(الحرة)