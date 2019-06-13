انفجاران كبيران يستهدفان ناقلتي نفط في خليج عُمان

الدوحة– أفادت وكالة أسوشيتد برس -نقلا عن وسائل إعلام إيرانية- بوقوع انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في مياه خليج عمان، بحسب معلومات أولية.

ونقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية عن مسؤول مجموعة بريطانية للسلامة البحرية أن حاملة النفط المسماة “فرونت ألتير” شبّ فيها حريق بعد أن شحنت حمولتها من نفط أبو ظبي.

وحذرت مجموعة بريطانية للسلامة البحرية اليوم الخميس من وقوع حادث غير محدد في خليج عُمان قرب الساحل الإيراني، ودعت إلى “توخي الحذر الشديد”، وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، في حين تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن تعرض ناقلتي نفط لهجوم هناك.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، أعلنت المجموعة -التي تديرها القوات البحرية البريطانية- حالة التأهب في وقت مبكر اليوم، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل، واكتفت بالقول إنها تحقق في الحادث.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، وأخرى لبنانية مقربة من إيران، أن ناقلتي نفط تعرضتا لهجوم في بحر عمان، وقالت إن موانئ باكستان وسلطنة عمان تلقت نداءات استغاثة من ناقلتي نفط.

وكانت أربع ناقلات للنفط تعرضت لهجوم قبالة سواحل الفجيرة الإماراتية الشهر الماضي، حيث قدمت الإمارات والسعودية والنرويج وثيقة إلى الأمم المتحدة مؤخرا قالت فيها إن الألغام المستخدمة في الهجوم وضعها على السفن غواصون كانوا في زوارق سريعة، دون إشارة إلى الجهة المنفذة.

وفي 21 مايو/أيار الماضي، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن احتمال أن تكون طهران مسؤولة عن استهداف السفن أمر “ممكن جدا”، بينما ترفض إيران هذه الاتهامات بشدة.-(الجزيرة)