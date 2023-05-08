أنباء عن موافقة ميسي على عرض الهلال الخيالي

أكد البرنامج الإسباني الشهير، “شيرينغيتو” أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيوافق على الانضمام إلى نادي الهلال السعودي.

كما كشف البرنامج أنه من المتوقع أن ينضم له سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا لمدة موسمين إذا وافق برشلونة على إنهاء عقديهما.

وقالت تقرير صحفي مؤخرا، أن ميسي البالغ من العمر 35 عامًا، ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي في الـ30 من يونيو 2023؛ وسط محاولات من الهلال لضمه إلى صفوفه، مقابل 400 مليون دولار في الموسم الرياضي الواحد.

وقرر نادي باريس سان جرمان الفرنسي معاقبة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب رحلته إلى السعودية التي لم يحصل قبلها على إذن النادي، ما أجبر ميسي على الاعتذار.

وقال ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، في شريط فيديو مقتضب بثه باللغة الإسبانية “كنت صدقا اعتقد بأننا سنحصل على يوم راحة بعد المباراة كما كانت العادة في الأسابيع الأخيرة”.

وتابع بطل العالم المرتبط بعقد مع هيئة السياحة في السعودية حيث يروّج لها بانتظام على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به “قمت بتنظيم السفر ولم أتمكن من الغائه بعد أن الغيته سابقا. أنا اعتذر من زملائي وأنتظر ماذا سيقرر النادي. أطلب الصفح من زملائي ومن النادي”.

كان سان جيرمان أوقف بطل كأس العالم 2022 هذا الأسبوع بعد أن غاب عن التدريبات ليقوم بزيارة ترويجية إلى السعودية.

ولا يتوقع أن يمدد ميسي عقده مع النادي الباريسي، ولم يتبق سوى خمس مباريات هذا الموسم.