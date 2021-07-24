أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

أنباء عن وفيات.. تطورات متسارعة في مستشفى الجاردنز (صور وفيديو)

منذ ساعة واحدة
ذوو مرضى يتجمعون في مستشفى الجاردنز وسط تواجد أمني
ذوو مرضى يتجمعون في مستشفى الجاردنز وسط تواجدأمني - تصوير: أمير خليفة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

حمزة دعنا

عمان – تشهد مستشفى الجاردنز في عمان، منذ ما قبل منتصف ليلة السبت/ الأحد، تطورات متسارعة في ظل أنباء لم يتم التأكد من دقتها بعد، عن تسبب انقطاع في التيار الكهربائي، بحدوث وفيات في غرف العناية الحثيثة.

يأتي ذلك في ظل تواجد أمني، وتجمع لأهالي مرضى يتلقون العلاج في المستشفى، يتحدث بعضهم عن وفاة أقرباء لهم جراء انقطاع الكهرباء، مطالبين بالتحقيق بالحادثة، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وبينما تحدثت أنباء عن أن الانقطاع الكهربائي، نجم عنه وفاتان، نفت المستشفى ذلك، مؤكدة أن الوفيات سجلت قبل انقطاع التيار الكهربائي، كما أنها كانت لحالات ليست في غرف العناية الحثيثة.

رجلا أمن أمام مدخل مستشفى الجاردنز في عمان
رجلا أمن أمام مدخل مستشفى الجاردنز في عمان – تصوير: امير خليفة

إلى ذلك، صرّح وزير الدّولة لشؤون الإعلام، النّاطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين، أنّ الأجهزة الحكوميّة المختصّة، وفور ورود أنباء عن انقطاع التيّار الكهربائي في مستشفى الجاردنز تحرّكت على الفور للوقوف على حيثيّات هذه الحادثة ومسبّباتها والأضرار الناجمة عنها.

وكشف دودين أنّ الحكومة طلبت من النيابة العامّة فتح تحقيق حول حادثة انقطاع التيّار الكهربائي في ظل وجود حالة وفاة داخل المستشفى، يجري التحقيق حول أسبابها؛ وذلك لضمان الحياد وسلامة النتائج.

وأوضح أنّ وزيريّ الداخليّة مازن الفرّاية والصحّة الدكتور فراس الهوّاري وصلا المستشفى للوقوف على ما جرى واتخاذ ما يلزم من إجراءات فوريّة.

مدخل مستشفى الجاردنز في عمان كما هو عليه الليلة - تصوير: امير خليفة
مدخل مستشفى الجاردنز في عمان كما هو عليه الليلة – تصوير: امير خليفة

وفي السياق، ذكرت المستشفى أن انقطاع الكهرباء لم يؤثر على أجهزة غرف العناية الحثيثة، موضحة أنه نجم عن تماس كهربائي، وطاول وحدات الإنارة فقط.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock