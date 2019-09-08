أندرييسكو تتفوق على سيرينا وتحرز لقبها الأول

نيويورك – أحرزت الكندية الشابة بيانكا أندرييسكو أول لقب كبير في مسيرتها الاحترافية، بفوزها السبت على الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس في نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كرة المضرب، لتحرمها معادلة الرقم القياسي في عدد ألقاب الغراند سلام.

وتفوقت أندرييسكو (19 عاما) في نهائي فلاشينغ ميدوز في نيويورك 6-3 و7-5، بينما فشلت وليامس (37 عاما) التي ارتكبت العديد من الأخطاء في المباراة على ملعب آرثر آش، في محاولتها الرابعة تواليا لإحراز لقبها الـ24 في البطولات الكبرى، ومعادلة الرقم القياسي للأسترالية مارغريت كورت.

وباتت أندرييسكو، المصنفة 15 عالميا والتي ستتقدم الى المركز الخامس في التصنيف الجديد الأسبوع المقبل، أول لاعبة من بلادها تتوج بلقب بطولة كبرى، وأصغر لاعبة ترفع كأس بطولة غراند سلام منذ تتويج الروسية ماريا شارابوفا بطلة على ملاعب فلاشينغ ميدوز في 2006.

وشاركت أندرييسكو هذا العام للمرة الأولى في القرعة الرئيسية لفلاشينغ ميدوز بعدما فشلت في تخطي التصفيات في العامين الماضيين. وهي واصلت باللقب المحرز السبت، تثبيت الأداء الذي جعلها من الأفضل عالميا هذا الموسم، بإضافة لقب ثالث إجمالي في مسيرتها الاحترافية وثالث هذا العام، بعد دورتي إنديان ويلز الأميركية وتورونتو الكندية.

وكان لقب الدورة الأخيرة من نصيب أندرييسكو في آب (أغسطس) الماضي، بعد انسحاب سيرينا من المباراة النهائية ضدها بسبب الإصابة.

في المقابل، خسرت الأميركية التي تتم في أواخر الشهر الحالي الثامنة والثلاثين من العمر، المباراة النهائية الرابعة تواليا لها في البطولات الكبرى، بعد ويمبلدون الإنكليزية وفلاشينغ ميدوز عامي 2018 و2019.

ويعود اللقب الأخير لسيرينا في البطولات الكبرى الى أستراليا المفتوحة 2017، حين توجت على حساب شقيقتها الكبرى فينوس، قبل أن تبتعد عن الملاعب لأشهر بسبب الحمل ووضع مولودتها الأولى.

وفي مباراة اليوم التي امتدت لساعة و41 دقيقة، حسمت أندرييسكو المجموعة الأولى بنتيجة 6-3 في 51 دقيقة فقط.

وتمكنت الكندية من كسر إرسال الأميركية في الشوط الأول، وحافظت كل من اللاعبتين على إرسالها حتى الشوط التاسع الذي عاودت فيه أندرييسكو كسر إرسال سيرينا، وحسمت المجموعة لصالحها بخطأ مزدوج من الأميركية. واستحوذ الشوط السابع على جزء كبير من زمن هذه المجموعة (عشر دقائق وتسع ثوانٍ)، وتمكنت سيرينا خلاله من إنقاذ خمس فرص كسر إرسال أتيحت للكندية، قبل أن تحسمه لصالحها.

وفي المجموعة الثانية، بدت أندرييسكو متجهة الى فوز ساحق بعدما تقدمت على سيرينا بنتيجة 5-1، ودخلت الشوط السابع على إرسالها وتقدمت فيه 40-30 لتحصل على أول فرصة لها للفوز بالمباراة.

لكن سيرينا التي حظيت بتشجيع هائل من المشجعين، كما في النهائي المثير للجدل العام الماضي الذي خسرته أمام اليابانية ناومي أوساكا، عادت بقوة، وأنقذت النقطة وكسرت إرسال أندرييسكو مقلصة الفارق الى 2-5، قبل الفوز بثلاثة أشواط متتالية لتعادل النتيجة في المجموعة 5-5.

لكن الكندية تمكنت من الثبات على إرسالها في الشوط الحادي عشر لتتقدم 6-5، وكسرت إرسال سيرينا في الشوط الثاني عشر لتفوز باللقب.

وستحصل الكندية بموجب فوزها باللقب على جائزة مالية تبلغ ثلاثة ملايين و850 ألف دولار، بينما ستنال سيرينا جائزة المركز الثاني (1,9 مليون).– (أ ف ب)