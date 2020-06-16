أندية الجنوب.. مشاكل مالية “مرهقة” وعودة مشروطة إلى التدريبات

خالد العميري

عمان – بعد طول انتظار.. تقرر استئناف دوري المحترفين لكرة القدم مطلع آب (اغسطس) المقبل، لكن المشهد تغيّر كثيرا منذ منتصف آذار (مارس) الماضي، فالأندية اصدمت بقرار العودة المشروط بغياب الدعم المالي من جانب الاتحاد الأردني لكرة القدم، إلى جانب مدرجات تشتكي من غياب “فاكهة الملاعب” الجماهير، مع ضرورة الالتزام بشروط صحية صارمة.

ويقول المدير الفني لنادي معان، عبدالله القططي، في تصريحات لـ “الغد”، أن إدارة النادي ما تزال تنتظر رد اتحاد الكرة على “مسودة” استفسارات أندية المحترفين، حتى تتمكن من برمجة الأمور المالية للإيفاء بمستحقات اللاعبين والعودة إلى التدريبات.

وكانت الأندية قد اجتمعت يوم الأربعاء الماضي في مقر نادي السلط، ووضعت العديد من المطالب أمام اتحاد الكرة لتنفيذها قبل بدء المنافسات، لضمان عدم توقف بطولة الدوري بعد أن انقضى منه الجولة الأولى فقط.

واستغرب القططي رد اتحاد الكرة على استفسارات نادي معان أسوة بباقي الأندية، مشيرا إلى أن رد اتحاد الكرة كان صادما لكونه يحتاج إلى أسبوع عمل، كما سيكون مرهونا بموافقة الجهات الرسمية على البروتوكول الصحي، فضلا عن تأكيد توقيع اتفاقية البث مع التلفزيون الأردني، والدعم الحكومي إن وجد.

ويضيف: “ننتظر توضيحات من الاتحاد لمعرفة مقدار الدعم وآلية التوزيع، حتى تكون نسبة العجز المالي لدينا معروفة من قبل إدارة نادي معان للعمل على تأمينها، الاتحاد وضع الكرة في ملعب الأندية، لكن لا رجعة للتدريبات حتى يتضح كل شيء”.

واستطرد: “وضعنا خطة وبرنامج تدريبي حال عودتنا، والذي سيركز على رفع مستوى اللياقة البدنية للاعبين بقيادة المدرب قيس معمر”، لافتا إلى قدرة النادي على تنظيم هذا النوع من التدريبات بشكل أفضل من حيث التباعد وتقسيم اللاعبين إلى مجموعات، بخلاف التدريبات التكتيكية التي قد نواجه صعوبات فيها.

وأكد القططي على رفض الرئيس الفخري للنادي، المهندس عمر المعاني، بأن يُساهم غياب الدعم المالي من اتحاد الكرة للأندية، برفع أي دعوى من اللاعبين ضد النادي، خاصة وأن الإدارة أنفقت قرابة 350 ألف دينار منذ بداية الموسم على الفريق، من مقدمات عقود للاعبين وتجهيزات، مشيرا إلى أن موقف معان سيكون موحدا مع قرار الأندية.

من جانبه، تحدث المدير الفني لنادي شباب العقبة، رائد الداوود، في تصريحات لـ “الغد”، عن توجه إدارة الفريق، لمباشرة تدريبات فريق الكرة الأول، مطلع الأسبوع المقبل.

وأشار الداوود: “الأمور المادية لم تتضح حتى اللحظة بين الأندية والإتحاد، وجائحة كورونا أثرت على جميع الأندية، وكذلك اللاعبين فيما يتعلق بانخفاض الجانب البدني”.

وأضاف: “في حال تم تصويب أوضاع الأندية خلال المرحلة المقبلة، فإننا سوف نباشر التدريبات ونلتزم بالبروتوكول الصحي”، لافتاً إلى أن كل ناد يعلم حجم امكانياته وعليه أن يعيش مع مشاكله التي فرضها (كوفيد-19) للخروج بأقل الخسائر.

وأكد رائد الداوود على أن إدارة “الحوت العقباوي” حرصت على التواصل المستمر للجهاز الفني مع كافة اللاعبين من أجل إجراء تدريبات منزلية، وذلك للسيطرة على أوزان اللاعبين ومنع زيادتها بشكل لافت.

واستطرد: “الحمد لله، أوضاع اللاعبين وأوزانهم جيدة، لقد تحلى اللاعبون بروح المسؤولية عبر حرصهم المستمر على التدرب بشكل منفرد للحفاظ على جاهزيتهم”.

وأتم حديثه بالقول: “المشاكل التي تواجهها الأندية اليوم هي مادية، نتمنى على اتحاد الكرة والحكومة، أن تهتم بالقطاع الرياضي وأن تعمل على مساعدة الأندية والمدربين واللاعبين، لأن الأندية تفرز نخبة من اللاعبين لتمثيل المنتخب الوطني في المحافل الدولية”.

khaled.omeri@alghad.jo