أندية الدرجة الثانية تطالب اتحاد الكرة بدعمها ماديا

اربد – الغد – طالبت أندية الدرجة الثانية لكرة القدم اتحاد اللعبة بتوفير دعم مادي لمساعدتها على الايفاء بالتزاماتها عقب قرار الاتحاد بالغاء الدوري

جاء ذلك خلال بيان رسمي اصدرته الاندية عقب الاجتماع الذي عقده رؤساء الاندية في مقر نادي الهاشمية بمحافظة الزرقاء.

وقال رئيس نادي شباب حوارة الناطق الرسمي باسم الاندية راتب الشطناوي إن الاجتماع ناقش أيضا موضوع عقود اللاعبين وغيرها من الأمور التي تهم الأندية التي أثنت على جهود اتحاد كرة القدم برأسة الامير علي في خدمة الكرة الأردنية.

وحسب البيان طالبت الاندية اتحاد اللعبة بصرف 50% من مستحقات الاندية كتعويض نتيجة تضرر الاندية من الغاء الدوري بقرار من الاتحاد ولجنة ولجنة الطوارئ وصرف مستحقات الاندية من الدعم المقدم من الاتحاد الدولي لاتحاد الكرة وترصيد 50% من مخصصات الاندية للموسم الحالي وترحيلها للموسم الكروي القادم.