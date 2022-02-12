أندية السيدات ترد على اتحاد الكرة وتتهمه بتشويه الحقائق

مهند جويلس

عمان – انتقد عدد من أندية السيدات لكرة القدم، طريقة تعامل رئيس اللجنة النسوية في اتحاد الكرة، عقب الاجتماع الأخير الذي جرى بين الأندية والاتحاد الأسبوع الماضي.

واجتمع ممثلون عن 11 ناديا من أندية المحترفات والأولى في مقر نادي القادسية، أصدروا خلاله بيانا تم إرساله للاتحاد، حصلت “الغد” على نسخة منه، شددوا فيه على ضرورة استكمال تعليق المشاركة في بطولات اتحاد الكرة لحين تحقيق مطالبهم.

وجددت الأندية مطالبها التي أعلنت عنها في وقت سابق، والمتمثلة في زيادة عدد أندية المحترفات إلى 6 أندية، وزيادة الدعم المالي لجميع الأندية للعام المقبل، إذا تعذر ذلك خلال العام الحالي، إضافة إلى تسمية ضابط ارتباط من كوادر الاتحاد للتعامل والتجاوب مع مطالب الأندية، وتأجيل انطلاق بطولة الناشئات تحت 18 عاما بعد شهر رمضان المبارك.

وطالبت الأندية بصرف 50 % من قيمة الدعم المقرر للبطولة كدفعة مقدمة قبل انطلاقها، فيما جددت الأندية مطالبها حول استكمال صرف جميع المستحقات المالية لجميع الأندية عن جميع المواسم السابقة.

وحضر الاجتماع ممثلون عن أندية عمان، الاستقلال، القادسية، شيحان، النصر، شفا بدران، البتراء، عجلون، شباب بشرى، الراية والعروبة، فيما غاب ناديا الأهلي والحسين إربد اللذان تراجعا عن تعليق المشاركات بعد اجتماع الاتحاد الأخير.

واستغرب ممثلو الأندية من قيام الاتحاد بنشر أخبار غير صحيحة عن الاجتماع الماضي، من خلال عدم نقل ما حصل في الاجتماع بصورة دقيقة، واستشهدت الأندية بأمر المستحقات المالية وصرفها، فلم يتم إخبار الأندية بموعد محدد لصرف المستحقات، متسائلين عن طريقة خطاب الاتحاد مع الأندية بهذه الطريقة “الاستفزازية”.

وذكر البيان أن الاتحاد اعتذر عن عدم تواجد ممثلين للأندية باللجنة السنوية في الوقت الحالي، علما بأن الأمر مطروح في جدول الأعمال الجديد للاتحاد.

وأبدت الأندية أسفها من مسؤولة الكرة النسوية في الهيئة التنفيذية للاتحاد، وادعت بأنها معادية للأندية وليست الصوت المعبر عن همومها ومشاكلها، والمدافع عن حقوقها ومطالبها، حيث هاجمت ممثلي الأندية واتهمتهم بتهديد الاتحاد، على حد قولها، مع التأكيد على أن الأندية تعتبر الاتحاد المظلة الحاضنة لمنظومة الكرة المحلية.

وقالت الأندية إن الاتحاد يدفعها إلى نفق مظلم ستكون نهايته إما إلغاء الأندية لنشاط الكرة النسوية، أو الإنصياع لأجندة الاتحاد والمشاركة بها بأقل جهد وتكاليف، ما سيعمل على تدني مستوى اللاعبات بدنيا وفنيا، وينعكس سلبا على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية.

وطالبت الأندية من الأمانة العامة للاتحاد إعادة حساباتها بشأن الكرة النسوية، والمضي قدما في تطويرها، وهو ما يتناقض مع قرار الاتحاد بعدم زيادة عدد المباريات والبطولات، إضافة إلى تخفيض دعم الموجّه للأندية.