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أندية السيدات للمستوى الثاني تطالب بمستحقاتها

منذ 37 دقيقة

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عمان – الغد –  عادت أندية السيدات لكرة القدم في المستوى الثاني، للمطالبة بمستحقاتها المالية المتأخرة منذ العام 2019، مؤكدة توجهها للتصعيد في حال لم يتم صرف المستحقات.
وتضم فرق المستوى الثاني أندية البترا وعجلون وشيحان وشباب بشرى والزرقاء وكفرراكب.
ولفت رؤساء أندية في اتصال مع “الغد” إلى سعيهم لعقد اجتماع قريب، لبحث مسألة تأخر الاتحاد في صرف المستحقات رغم الوعود الكثيرة، متمنين أن تشهد الأيام المقبلة انفراجا للقضية، وصرف المستحقات.

(أخبار النجوم) 

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