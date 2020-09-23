أندية “الطائرة النسوية” تطالب بزيادة الدعم المالي وتأجيل انطلاق بطولاتها

خالد المنيزل

عمان – حددت أندية الكرة الطائرة النسوية الخمسة، وهي: المقاولون ودي لاسال والنصر والقدس ووقاص، موعد اجتماعها عند الساعة 12 من ظهر يوم الإثنين المقبل، في مقر نادي دي لاسال، وذلك لمتابعة تنفيذ مطالبها من قبل اتحاد اللعبة، والتي تم ارسالها للاتحاد بعد الاجتماع الأول الذي عقد يوم 14 الحالين في مقر نادي المقاولون.

وتضمنت أبرز المطالب، تشكيل لجنة نسوية، وتحديد موعد الاجتماع مع الاتحاد، وزيادة الدعم المالي، وتأجيل انطلاق البطولات النسوية الى مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وعدم مشاركة مشاركة اللاعبة الأجنبية في الموسم الحالي، وعقد دورة لمدربي أندية الطائرة النسوية.

وذكر مدرب نادي دي لاسال فواز زهران، ان رئيس النادي جابي غزاوي سيترأس اجتماع الأندية، لبحث مطالب الاتحاد السابقة ورد الاتحاد عليها، مبينا أن هناك بوادر ايجابية من الاتحاد بهذا الشأن في بعض القضايا، حيث سمى الاتحاد عضو الاتحاد منى قناش رئيسة للجنة النسوية، ووعد بزيادة الدعم المالي، لكن ما يزال موضوع تأجيل انطلاق البطولات غير محسوم، وكذلك الدعم المالي.

وكان اتحاد اللعبة، قد أعلن في اجتماعه الأخير عن موعد انطلاق مسابقة كأس الأميرة آية، خلال الإسبوع الثاني من تشرين الأول المقبل، يليه مباشرة الدوري النسوي.

بينما كانت الجوائز المالية السابقة المعلنة للأندية النسوية هي 4 الآف دينار للمركز الأول، و3 آلاف دينار للمركز الثاني، وألفا دينار لصاحب المركز الثالث، وألف دينار للمركز الرابع، و750 دينارا للمركز الخامس.

بينما تطالب الأندية بزيادة الدعم، بحيث يحصل كل نادي على مبلغ 3 آلاف دينار بدل مشاركة، ورفع الجوائز المالية وفق التالي: 8 آلاف دينار للمركز الأول، و6 آلاف دينار للمركز الثاني، و4 آلاف دينار للمركز الثالث.

مطالب الأندية محققة

من جانبه، بين نائب رئيسة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، والناطق الاعلامي العميد جهاد قطيشات، أن مطالب وتوصيات اجتماع الأندية النسوية مقدرة ومطبقة على أرض الواقع، بإستثناء ما يتصل منها بمشاركة اللاعب الأجنبي، فهذا القرار خاص بالهيئة العامة، ونحن نحترم قرار الأندية اذا أرادت تطبيقه فالقرار لها وليس للاتحاد.

وأكد قطيشات، أن الاتحاد قام بتسمية عضو لجنته المؤقتة منى قناش رئيسة للجنة النسوية، وطلب منها استكمال بقية الأعضاء في الجلسة المقبلة للاتحاد.

أما فيما يتعلق بطلب الاجتماع مع الاتحاد، فقد استمع الاتحاد إلى ممثلي الأندية في وقت سابق، وأبدى تفهمه لظروف الأندية النسوية، وتذليل الصعاب أمام أنديتها للمشاركة في بطولاتها، وحرصه على مسيرة الكرة الطائرة النسوية.

وأضاف، أن الاتحاد بصدد زيادة الدعم المالي للأندية النسوية، حيث سيكون هناك دعم نظير المشاركة، علاوة على مكافآت مالية للفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى.

أما بالنسبة لانطلاق المنافسات النسوية خلال الأسبوع الثاني من الشهر المُقبل، فهذا يتناسب إلى حد كبير مع مطلب الأندية، حيث ستنطلق بطولة كأس الاميرة آية بنت الفيصل خلال الأسبوع الثاني من الشهر المقبل، وتنتهي منافساتها مع ختام الأسبوع الثالث، وبالنظر الى تمني الأندية على الاتحاد بانطلاق الدوري مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، فإن الفترة بين الموعدين قصيرة لا تتجاوز اسبوعا فقط، وهذا الأمر تحدده طبيعة إنتشار وباء فيروس كورونا.

وأضاف قطيشات، أن الاتحاد والأندية يعملان جنبا الى جنب، من أجل النهوض بالكرة الطائرة النسوية بشكل خاص والطائرة بشكل عام.