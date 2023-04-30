أندية الفيصلي والوحدات والحسين اربد تحصل على الرخصة الاسيوية رسميا.

سحاب ومغير السرحان لم تنال الرخصة المحلية

يحيى قطيشات

عمان – منحت دائرة الترخيص في اتحاد الكرة، اندية الفيصلي والوحدات والحسين رسميا، الرخصة الاسيوية التي تخول الأندية الثلاثة المشاركة في بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي للموسم المقبل.

واكد مستشار شؤون تراخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي أحمد ماشة ومدير الدائرة احمد ماشة، ان اللجنة الخاصة المكلفة بمنح الرخصة عقدت اجتماعا اليوم، وتبين ان الاندية أنجزت كافة الوثائق للحصول على الرخصة الآسيوية.

واضاف ماشة في تصريح ل “الغد” ، ان اللجنة منحت كافة اندية المحترفين الرخصة المحلية باستثناء ناديي مغير السرحان وسحاب، وانه تغريم مغير السرحان مبلغ 4000الف دينار وسحاب مبلغ 8000دينار.

واكد ماشة ان تم منح الاندية النسوية الأهلي والارثوذكسي والاتحاد والنصر عمان FC والاستقلال الرخصة الاسيوية، بعد استكمال متطلبات الحصول عليها.

وأضاف ان إدارات الأندية بذلت جهدا كبيرا في إنجاز ملف الرخصة حسب الأصول، بالتعاون مع دائرة الترخيص باتحاد الكرة، التي عقدت العديد من الاجتماعات وورشات العمل مع الأندية من أجل تحقيق الهدف المنشود المتمثل بالرخصة الآسيوي.

و نظم اتحاد الكرة زيارات للعديد من الأندية، لتقديم وشرح شروط ترخيص النادي الآسيوي والمعايير الواجب استيفاؤها، وتقديم التعليقات وتجنب أوجه التقصير التي ستساعد الأندية في الحصول على الترخيص وتوفير المعايير التي تطلبها.

وبذلت إدارات الأندية وخصوصا إدارة الفيصلي جهدا كبيرا في تأمين الحصول على الرخصة الآسيوية، وتمكنت من توفير مبالغ مالية ضخمة لتسديد الالتزامات المطلوبة منها لتسوية القضايا المحكوم فيها، فيما كانت القضايا المطلوبة من فريق الوحدات والذي يشارك في البطولة القارية للمرة الثالثة محدودة، والحال ينطبق على فريق الحسين إربد.

ويشارك فريقا الفيصلي “بطل الدوري “والوحدات “بطل الكأس” في المنافسات الآسيوية بشكل رسمي بعد الحصول على “الرخصة الآسيوية”، فيما ينتظر فريق الحسين إربد “ثالث الدوري” هدية من فريق الوحدات ليشارك في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، في حال تأهله إلى دوري أبطال آسيا من خلال الدوري التمهيدي، وفي حال فشل الوحدات في تحقيق المهمة، سيعود للمشاركة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، ويفقد فريق الحسين إربد فرصة التواجد في البطولة.

وينطلق دوري أبطال آسيا في نسخة 2023-2024 اعتباراً من الدور التمهيدي الأول، يوم الثامن من شهر أب (أغسطس) المقبل، في حين تقام مباريات دور المجموعات خلال الفترة من الثامن عشر من شهر أيلول(سبتمبر) ولغاية الثالث عشر من كانون الأول (ديسمبر) المقبلين.

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