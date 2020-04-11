أندية المحترفين: القيادة الهاشمية تسطر قصة نجاح وإنجاز في سفر الحكمة والعطاء

عمان – الغد – بعث رؤساء أندية المحترفين لكرة القدم، رسالة إلى الرياضي الأول جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين، عبروا فيها عن إعتزازهم بمواقف وحكمة جلالته، وإشادتهم بما ورد في الخطاب الملكي أمس.

وقال رؤساء الأندية: سيدنا صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه المولى واعز ملكه وادامه.

اسمحوا لنا سيدنا – نحن رؤساء أندية الدرجة الممتازة (المحترفين) -، ان نرفع لمقام جلالتكم تحية اعتزاز وإكبار، ونزف بين أيديكم سلاما أردنيا عابقا بأريج محبتكم، متلألأ بنور محياكم، وبهاء مقامكم.

مولانا، إن كان الله لم يشأ للأردن ثراء أرضه، وغنى موارده، إلا أنه سبحانه وهب الأردن أثمن الأعطيات، واختاره لأغنى المكرمات، حين قضت حكمته تعالى أن يكون ثراء الأردن إنسانه، وقوة الأردن ايمان أبنائه، وولاؤهم لصعيده وترابه، وزادهم الله من فضله فضلا وإحسانا، فمن علينا بصفوة العرب الأحرار قادة، والخيرة بين الناس سادة، فكنتم (آل هاشم) للأردن، وكان الأردن بكم، فدمتم ودام عزكم أبد الدهر.

قائدنا المفدى ونحن نمر في هذه الأيام بجائحة فيروس الكورونا الذي اجتاح العالم، ووقفت أمامه أعظم الدول عاجزة عن احتوائه، نجد وطننا الحبيب الأردن بقيادتكم الحكيمة، وبتوجيهاتكم السديدة، وبهمة زين الشباب سمو ولي العهد الأمير الحسين المعظم، وبجهود الحكومة، والجيش والأمن العام والدرك وكل الكوادر الطبية، والجهات المختصة، تسطرون قصة نجاح وإنجاز في سفر الحكمة والعطاء في احتواء الوباء ورعاية المصابين، وإدارة شؤون الدولة، فنحن نكبر ونزهو بكم، ونضع أنفسنا وأنديتنا جنودا لمصلحة الوطن المفدى وقيادته وحكومته وشعبه الكبير لأن قيادتكم عظيمة ترى الإنسان أغلى ما نملك نهجا انتهجه ملوك وأمراء بني هاشم الأطهار.

ونتقدم بأسمى معاني العرفان والتقدير لجهود صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم.

ونسأل الله العلي العظيم ان يحفظ وطننا الأردن وقيادته وشعبه العظيم من كل مكروه.

ولكم مولانا ان تقبلوا منا كامل الولاء وعظيم الإكبار، وابقاكم الله شامة مجد على وجه الأيام.