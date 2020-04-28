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أندية المحترفين تؤجل اجتماعها لـ “الاربعاء” وتتوعد بالتصعيد

منذ ساعة واحدة

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خالد الخطاطبة

عمان – قررت أندية المحترفين لكرة القدم تأجيل اجتماعها الذي كان مقررا اليوم الثلاثاء إلى يوم غد الاربعاء للرد على اتحاد الكرة بشان الحوار الذي جرى بين الطرفين أمس.

وتواصل الاندية مشاوراتها لتحديد موعد اجتماع يوم غد، بحيث اقترح البعض إقامته عند الرابعة مساء اي قبل الإفطار، فيما اقترح البعض عقده عند التاسعة او العاشرة مساء.

ووفق المعلومات، فان الاندية تتجه نحو التصعيد مع اتحاد الكرة في ظل استيائها من مقترحات الاتحاد بشأن استئناف المنافسات، إلى جانب الاستياء الأكبر مما أسموه مماطلة الاتحاد في صرف جزء من مستحقاتها، معتبرين أن الاتحاد مطالب في هذه المرحلة أكثر من اي وقت مضى بدعم الاندية التي تقف عاجزة عن صرف مخصصات لاعبيها.

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