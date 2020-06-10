أندية المحترفين تحدد شروطها لاستئناف الدوري – فيديو

بلال الغلاييني

عمان – في الوقت الذي رحبت فيه أندية المحترفين باستئناف مشاركتها في منافسات الدوري بعد قرار الاتحاد الذي حدد مطلع شهر آب (اغسطس) المقبل موعدا لاستكمال الدوري بعد أن انقضى منه الجولة الأولى فقط، فأن الأندية وفي اجتماعها الذي عقدتها اليوم الاربعاء في مقر نادي السلط وضعت العديد من المطالب أمام اتحاد الكرة لتنفيذها قبل بدء المنافسات، حيث كان من ابرز المطالب الذي عرضته الأندية في البيان الرسمي الذي صدر عقب الاجتماع (معرفة قيمة الدعم للاندية من حقوق النقل التلفزيوني، وبيان الدعم من صندوق همة وطن ، وبيان الدعم المقدم من الاتحاد الدولي، وبيان كيفية توزيعها، اضافة الى تزويد الأندية بالبروتوكول الصحي والطرق الواجب اتباعها بسبب تداعيات فيروس كورونا لضمان عدم توقف بطولة الدوري).

واكد البيان على مطالبة الأندية بعودة الحضور الجماهيري ضمن اسس وقواعد طبية واحترازية، وضرورة تشكيل لجنة ثلاثية من اتحاد الكرة والاندية واللاعبين والكوادر الفنية والادارية لتخفيض قيمة العقود بما نسبته 30 % بسبب الظروف المالية الصعبة التي تعاني منها الاندية.

وشهد الاجتماع حضور اندية السلط والوحدات والفيصلي والرمثا والحسين إربد والأهلي والجزيرة والصريح ومعان وشباب الأردن وسحاب، فيما اعتذر عن عدم الحضور نادي العقبة.

Bilal.alghaleeni@alghad.jo