أندية المحترفين ترد على اتحاد الكرة وتطالب بـ “خارطة طريق” واضحة

خالد الخطاطبة

عمان – ينتظر أن تكون أندية المحترفين لكرة القدم، قد أكملت اليوم الثلاثاء، ردها على الكتاب المرسل من اتحاد الكرة يوم 13 الشهر الحالي، والذي يوصي بدخول الاندية في مفاوضات مع لاعبيها، لتخفيض قيمة رواتبهم الشهرية، بناء على توصيات ومقترحات من الاتحاد الدولي “الفيفا”، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي ساهم في تجميد الأنشطة الرياضية بجميع أنحاء العالم.

وأوصى اتحاد الكرة في خطاب رسمي ارسله للاندية يوم 13 الشهر الحالي، بمفاوضة اللاعبين لتخفيض رواتبهم، وابلاغ الاتحاد بالنتائج والتوصيات والاقتراحات في موعد اقصاه يوم 21 الشهر الحالي “اليوم الثلاثاء”.

ووفق المعلومات فإن الأندية ارسلت خلال الايام الماضية خاصة اليوم وبشكل منفرد، ردودها على خطاب اتحاد الكرة، حيث يتضمن الخطاب ضرورة وضع خارطة طريق واضحة المعالم للموسم الكروي، قبل طلب مفاوضة اللاعبين لخفض قيمة رواتبهم..

وفي تصريح لـ”الغد” تساءلت أندية في دوري المحترفين، عن كيفية اقدام الاتحاد على طلب مفاوضة اللاعبين لتخفيض مستحقاتهم، دون أن يكون هناك اجندة واضحة للموسم الكروي الحالي الذي يعيش فترة من الغموض، ساهم في ارباك الاندية التي لا تعرف ماذا تفعل.

وناقشت أغلب الاندية التوصيات التي جاءت في خطاب اتحاد الكرة، معتبرين أن طلب الاتحاد لم يكن منطقيا، في ظل الغموض الذي يكتنف الموسم الكروي الحالي، مطالبين بمواعيد واضحة للمنافسات، ليتسنى لهم مفاوضة اللاعبين على اساسه.

وطالبت الاندية اتحاد الكرة بارسال المواعيد المقترحة للموسم الكروي الحالي، حتى يتسنى لها الدخول في مفاوضات مع اللاعبين الذين ايضا يعيشون حالة من الارتباك في ظل غياب رؤيا واضحة للفترة المقبلة.

وكشف عدد من الاندية، عن نقاشات ومفاوضات مبدئية مع اللاعبين والمدربين، لمعرفة أمكانية تخفيض الرواتب والمستحقات، قبل أن يكتشف الجميع أن مناقشة مثل هذا الملف المعقد، دون معرفة اجندة الموسم الكروي، لا يعتبر مجديا أو مفيدا لجميع الاطراف.

وينتظر أن يناقش اتحاد كرة القدم رد الاندية، وما جاء فيها من اقتراحات وتوصيات، قبل تحديد الخطوة التالية.