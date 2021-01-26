أندية المحترفين تستعد للرد على اتحاد الكرة

عمان – الغد – تستعد أندية المحترفين، لتوجيه كتاب إلى اتحاد الكرة، للرد على ما جاء في الاجتماع الذي جرى السبت الماضي وجمع الأندية مع مسؤولي اتحاد الكرة.

وطلب الاتحاد من الأندية، التفكير لمدة يومين، قبل الرد على ما دار من حوار خلال الاجتماع الذي عقد عبر “زووم”.

أندية المحترفين أكدت تشاورها بشأن ما جاء في الاجتماع، وسط تباين في الاراء في بعض البنود، معبرة عن أملها في رد موحد.

ووفق التفاصيل، فقد تم صياغة الرد الذي حظي بتأييد عدد كبير من الأندية، فيما فضلت أندية أخرى اجراء تعديلات على بعض التفاصيل.

المعلومات تفيد بأن النسخة المعدلة من الرد باتت تنتظر توقيع عدد من الأندية التي تأخرت في التوقيع، ما دفع بعضهم لاتهام تلك الأندية بالمماطلة وعدم الأكتراث بما يجري. – (أخبار النجوم)