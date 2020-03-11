أندية المحترفين تسحب طلب “تعليق المشاركة” والاتحاد يؤجل الدوري لأسبوعين

عمان-الغد– سحبت أندية دوري المحترفين لكرة القدم، الطلب الذي كانت قد تقدمت به لاتحاد كرة القدم، والمتضمن تعليق مشاركتها بدوري المحترفين 2020.

جاء ذلك خلال زيارة مندوبي اندية المحترفين الى اتحاد كرة القدم مساء الاربعاء 11 اذار، ولقاء نائب رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد مصطفى الطباع، الى جانب عضوي مجلس الادارة مروان جمعة ومحمد سمارة بحضور الامين العام سمر نصار.

وشهد اللقاء الخروج بالعديد من القرارات جاءت على النحو التالي: