أندية المحترفين تسحب طلب “تعليق المشاركة” والاتحاد يؤجل الدوري لأسبوعين

عمان-الغد– سحبت أندية دوري المحترفين لكرة القدم، الطلب الذي كانت قد تقدمت به لاتحاد كرة القدم، والمتضمن تعليق مشاركتها بدوري المحترفين 2020.
جاء ذلك خلال زيارة مندوبي اندية المحترفين الى اتحاد كرة القدم مساء الاربعاء 11 اذار، ولقاء نائب رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد مصطفى الطباع، الى جانب عضوي مجلس الادارة مروان جمعة ومحمد سمارة بحضور الامين العام سمر نصار.
وشهد اللقاء الخروج بالعديد من القرارات جاءت على النحو التالي:
- تأجيل دوري المحترفين لمدة اسبوعين ولغاية 25 اذار.
- تشكيل لجنة من الاتحاد والاندية للتباحث في مطالب الاندية التي وردت في كتاب رقم 1/2020 بتاريخ 10-3-2020
- تشكيل لجنة من الاتحاد والاندية لبحث سبل دعم الاندية من خلال التواصل مع الداعمين والحكومة بهدف تغطية العجز المالي في ميزانية الدعم من الاتحاد للاندية.
- العمل على تأسيس رابطة للاندية ودعمها بتحويل مخصصات الداعمين بعد انهاء تأسيسها.