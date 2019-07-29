مصطفى بالو

عمان- طالب عدد من أندية المحترفين اتحاد كرة القدم، بمستحقاتها المالية التي تقارب مبلغ مليون دينار، وأكدت على ضرورة ايفائها حقوقها خلال شهر من تاريخه، وذلك الاجتماع الطارئ اذلي عقد اليوم الاثنين في “مطعم جبري”، بدعوة من رئيس نادي الوحدات د. بشار الحوامدة، بحضور ممثلي اندية الفيصلي والجزيرة وشباب الأردن والسلط والأهلي ومعان والحسين إربد والصريح والرمثا وسحا ب وشباب العقبة.

وتم بالاجتماع ترخيص مطالب أندية المحترفين بالحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة، وتعويضها ماليا، بعد تأجيل الموسم الكروي إلى شباط (فبراير) 2020، وأكدت في الوقت ذاته على ضرورة اقامة بطولة تنشيطية من قبل اتحاد الكرة، خلال فترة التوقف.

والتأكيد على صرف التعويضات للأندية والتي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع اتحاد الكرة في رمضان الماضي والمحددة بمبلغ 20 الف ديناركل 3 أشهر.

وأجمعت الأندية المجتمعة على أهمية تغليب مصلحة الكرة الأردنية فوق كل الاعتبارات.