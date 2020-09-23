أندية المحترفين تطالب الاتحاد بـ60 ألف دينار كدعم

خالد الخطاطبة

عمان- طالبت أندية المحترفين لكرة القدم، خلال اجتماعها الذي عقد اليوم الاربعاء في مقر النادي الأهلي، اتحاد الكرة بضرورة دعم كل ناد بمبلغ 60 ألف دينار، من الدعم الذي قدمه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والاتحاد الآسيوي خلال الفترة القليلة الماضية.

واصدرت 10 أندية هي: الفيصلي والاهلي والرمثا والحسين اربد ومعان وسحاب والسلط وشباب العقبة والصريح وشباب الأردن، بعد احتجاب ممثلين عن ناديي الوحدات والجزيرة، بيانا أكدت فيه عدم كفاية الدعم المادي.

وقال البيان: بعد الاطلاع على بيان اتحاد كرة القدم، الخاص بتوزيع تعويضات الاتحاد الدولي “فيفا”، ونظرا لسوء الاوضاع المالية التي تمر بها كافة الاندية، فأن الاندية ترى أن هذا التعويض لا يضمن استدامة الاندية لاستكمال دورها في الدوري والذي وافقنا على المشاركة به بناء على وعودكم بضمان تعويض الاندية من اي دخل يصلكم اضافة الى دعم التلفزيون والبنك العربي”.

وأضاف البيان: ترى الاندية مجتمعة وبكل حيادية ان الدعم المتوقع يجب ان لا يقل عن مبلغ 60 الف دينار من اصل دعم فيفا والاتحاد الآسيوي لكل ناد كحد أدنى، حتى نتمكن من استكمال الدوري لتلبية أدنى متطلبات اللاعبين والاجهزة الفنية، لاستكمال كافة نشاطات اتحاد كرة القدم، آملين منكم الرد بأسرع وقت”