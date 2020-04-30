أندية المحترفين تطالب بدوري كامل وتشترط تعويضها ماليا وصرف المستحقات

عمان- الغد- طالبت أندية المحترفين لكرة القدم، اتحاد الكرة بضرورة اقامة الدوري من مرحلتين ذهاب واياب، بحيث تنطلق المنافسات بداية شهر اب “أغسطس” المقبل وحتى نهاية كانون الأول “ديسمبر” المقبل.

وارسلت الاندية كتابا إلى اتحاد الكرة ترد فيه على السيناريوهات الثلاثة التي اقترحها الاتحاد لاقامة الدوري، حيث اختارت الاندية السيناريو الاول الذي ينص على اقامة دوري من مرحلتين وبمباريات مضغوطه، فيما تم رفض سيناريو الدوري من مرحلة واحدة، أو سيناريو الغاء الدوري.

واشترطت الأندية قبل استئناف الدوري الحصول على مستحقاتها المالية، وصرف ايضا تعويض عن فترة التوقف الحالية، لا سيما وأن اللاعبين بدأوا يتذمرون للمطالبة بمستحقاتهم المالية.