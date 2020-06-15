أندية المحترفين تعود للتدريبات وسط اجراءات صحية مشددة

عمان – بدأت أندية المحترفين لكرة القدم، عودتها التدريجية لاستئناف التدريبات، بعد فترة انقطاع طويلة فرضتها جائحة كورونا.

وجاءت عودة الأندية للتدريبات، بعد السماح بعودة القطاع الرياضي للعمل، حيث باشرت أندية مثل الوحدات والصريح تدريباتها، فيما حدد فريقا الفيصلي والرمثا يوم غد الثلاثاء موعدا لاستئناف التدريبات، في إطار الاستعداد لخوض منافسات الدوري الذي ينطلق يوم 3 آب المقبل.

وامتازت عودة الأندية للتدريبات، بإجراءات صحية ووقائية صارمة، تتماشى مع البروتوكول الصحي الذي حدده اتحاد كرة القدم، لحماية اللاعبين من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد مدير نشاط كرة القدم في نادي الوحدات لــ (بترا) اليوم الأثنين، أن فريقه باشر السبت الماضي تدريباته رسميا بقيادة المدرب عبدالله ابو زمع، وسط اجراءات صحية صارمة تتماشى مع البروتوكول الصحي الذي اعلنه الاتحاد.

وأضاف ان تدريبات الوحدات تشهد تباعدا جسديا، والتزاما بتعليمات النظافة والتعقيم، إلى جانب التعقيم المتكرر لمرافق الملعب.

بدوره أكد الناطق الاعلامي لنادي الرمثا محمد أبو عاقولة، أن لاعبي النادي بدأوا اعتبارا من يوم أمس، الخضوع لفحوصات كورونا، استعدادا لمباشرة التدريبات اعتبارا من يوم غد الثلاثاء بإشراف المدرب عيسى الترك.

وجدد أبو عاقولة التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لضمان سلامة اللاعبين خلال التدريبات التي ستكون مغلقة أمام الجماهير.

كما طلب فريق الفيصلي من لاعبيه الاستعداد لمباشرة التدريبات اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، بإشراف المدرب هيثم الشبول الذي تم تعيينه رسميا يوم السبت الماضي مديرا فينا للفريق.

وكانت تدريبات أندية المحترفين توقفت في الثلث الأول من شهر آذار الماضي، بسبب جائحة كورونا.