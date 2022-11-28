أندية المحترفين تنتظر اعتماد أجندة الموسم الجديد لترتيب أوضاعها

يحيى قطيشات – تترقب أندية المحترفين لكرة القدم، بفارغ الصبر إعلان اتحاد الكرة عن أجندة الموسم الكروي المقبل 2023، كي يتسنى لها تحديد برنامج عملها، في ظل ما تعانيه الأندية من أزمات مالية خانقة وغير مسبوقة، وما هو مترتب عليها من التزامات تجاه اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، وشكاوى حرمتها من إبرام تعاقدات الموسم الماضي، وامتداد تلك المشاكل للموسم المقبل، بل أن قيمة مبالغ الشكاوى تضاعفت عند عدد من الأندية.

وتدرك أندية المحترفين وخصوصا التي تبحث عن المنافسة وتحقيق الألقاب، أن معادلة النجاح والتفوق وبلوغ الأهداف المنشودة تعتمد بشكل أساسي على حسن اختيار أعضاء الأجهزة الفنية والمردود الفني للاعبين أصحاب المهارات والحلول الفردية والقدرات الفنية في المراكز كافة.

ويلعب العامل المالي دورا كبيرا في استقطاب اللاعبين، ويتوقع المراقبون أن تكون استقطابات فريق الحسين إربد للموسم الجديد هي الأميز، في ظل انتعاش مالي يمر به النادي وعدم وجود مستحقات على النادي للاعبين والأجهزة الفنية.

ولعل مسؤوليات إدارات الأندية الموسم المقبل، ستكون كبيرة ومضاعفة في ظل غياب التخطيط و”التخبط والتعاقدات غير المدروسة” في السنوات الماضية، والتي زادت من فاتورة الالتزامات المالية على صناديق الأندية.

وتأمل الجماهير الأردنية من إدارات الأندية، أن يكون التحضير للموسم الجديد أفضل من المواسم السابقة، عبر نهج جماعي مؤسسي، وتشكيل لجان فنية على سوية عالية في الأندية تختار الأجهزة الفنية، ثم يختار المدير الفني اللاعبين والمحترفين حسب رؤيته، ليكون مسؤولا عن اختياره في حال عدم التوفيق في نهاية الموسم.

وشهدت الأجندة للموسم المقبل، عدم تجاوب من معظم إدارات أندية المحترفين باستثناء إدارتي شباب الأردن والجزيرة، مع اتحاد الكرة الذي عمم كتابا على الأندية، لطرح ملاحظاتها ومقترحاتها وتوصياتها بشأن أجندة البطولات المحلية للموسم المقبل، ومع ذلك فإن تعديلات منتظرة ستطرأ على أجندة البطولات المحلية للموسم المقبل 2023، عقب تاجيل بطولة كأس آسيا 2023.

وحسب الأجندة المقترحة سابقا، وقبل تطورات بطولة كأس آسيا، ينطلق الموسم المقبل 2023-2024، في منتصف شهر حزيران (يونيو) المقبل، بإقامة بطولة درع الاتحاد، والتي ستستمر حتى نهاية تموز (يوليو)، قبل إقامة مباراة كأس السوبر في بداية آب (أغسطس)، ثم انطلاق دوري المحترفين في الشهر ذاته، على أن ينتهي الموسم في أيار (مايو) من العام الذي يليه، ويتخلله أيضا مباريات بطولات كأس الأردن والدرجات الأولى والثانية والثالثة والفئات العمرية، إضافة إلى استحداث بطولة ودية في العام المقبل، تنطلق خلال شهر آذار (مارس)، وتستمر لغاية أيار (مايو).

وأكد رئيس نادي العقبة رجب درويش، أن جميع عقود لاعبي الكرة في النادي انتهت باستثناء لاعبين اثنين، والنادي موقوف عن التعاقدات.

وأضاف درويش في تصريح لـ “الغد”: “ننتظر أن يحدد الاتحاد أجندة الموسم الجديد، ونعمل على توفير المبالغ المالية لرفع القيد والبدء بتعاقدات جديدة، وهناك انتخابات لمجلس إدارة جديد في النادي، نأمل له التوفيق، ونأمل أيضا من أبناء محافظة العقبة الدعم والمساندة للفريق الذي أثبت حضوره في دوري المحترفين، ووصل إلى نهائي بطولة كأس الأردن الموسم الماضي”.

وعن التحضير للموسم الكروي المقبل، بين رئيس نادي السلط خالد عربيات، أن الإدارة لم تبحث الموضوع حتى الآن، في ظل غموض أجندة الموسم، بانتظار إعلان اتحاد الكرة عن مواعيد بطولاته، تمهيدا لوضع خطة إعداد فريق قادر على تحقيق نتائج تلبي طموحات الجماهير.

وأضاف في حديث مع “الغد”: “لا نعرف مواعيد بطولات الموسم الكروي المقبل، الذي سيمتد لأكثر من عام، ما سيرهق صناديق الأندية، نتيجة ارتفاع النفقات، خاصة فيما يتعلق بمصاريف اللاعبين وتعاقداتهم ورواتبهم الشهرية وغيرها من التكاليف.