أندية المحترفين تنهي مبارياتها الودية تحضيرا لبطولة الدرع

مهند جويلس

عمان – أنهت جميع أندية المحترفين تحضيراتها لبطولة درع المحترفين، من خلال خوض العديد من المباريات الودية في الأيام الماضية، علما بأن الدرع سينطلق يوم الخميس المقبل، من خلال مواجهتين لحساب المجموعة الأولى.

وتطمح أندية المحترفين إلى الوصول للجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد بشكل رسمي، من خلال بطولتي السوبر والدوري في شهر نيسان (أبريل) المقبل، علما بأن جميع مباريات الدرع ستقام على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.

وكشفت قرعة بطولة الدرع، عن تواجد فرق السلط، الحسين إربد، شباب العقبة والصريح في المجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثانية والتي وصفت بـ “الحديدية” كل من الوحدات، الفيصلي، الجزيرة ومعان، فيما جاءت فرق الرمثا، شباب الأردن، سحاب ومغير السرحان.

وحرصت بعض الأندية على عدم مواجهة ذات الفرق التي ستقابلها في بطولة الدرع، حرصا على مقابلة أكبر عدد من الفرق في الفترة الحالية، مع غض النظر عن النتائج والاهتمام بتطوير مستوى الفريق.

وتشهد النسخة الحالية من بطولة الدرع، غياب حامل لقب النسخة الأخيرة فريق الجليل، والذي توج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، فيما يتسيد فريق الوحدات صدارة بطولات الدرع بواقع 10 ألقاب، مقابل 7 ألقاب للفيصلي، و5 ألقاب للرمثا، و3 ألقاب للحسين إربد، ولقبين لفرق شباب الأردن، الجزيرة وعمان، ولقب وحيد لليرموك وكفرسوم.

جاهزية متوسطة

وتعد بطولة الدرع بحسب العديد من المدراء الفنيين لأندية المحترفين، هي المحطة الأخيرة والأهم، لتقييم بعض اللاعبين المحليين والأجانب، باعتبارها بطولة ودية تحمل طابعا رسميا، من حيث التنظيم والحضور الجماهيري، إضافة إلى أنها تنطلق بها بطولات الموسم.

وأقيمت في الأسابيع الماضية عدد كبير من المباريات الودية بين أندية المحترفين فيما بينهم، إضافة إلى لعب مباريات مع المنتخب الوطني للشباب، حرص من خلالها المدربون على تجربة أكبر عدد من اللاعبين، ومنهم من الفئات العمرية الخاصة بكل فريق.

ولم تصل الأندية إلى الجاهزية المطلوبة نظرا لتأخر بعض الفرق إلى بدء تحضيراتها للموسم الجديد، في ظل ضغوط مالية وإدارية تتعرض لها بعض الأندية، منعها من تسجيل اللاعبين والاتفاق معهم حتى وقت متأخر، إضافة إلى اقتصار التحضيرات على تدريبات فنية وبدنية، دون معسكرات خارجية أو داخلية، إلا لفريق الفيصلي الذي أنهى معسكره التدريبي في مدينة العقبة مؤخرا.

وخاض بطل الدوري في الموسم الماضي فريق الرمثا 4 مباريات ودية، لم يحقق الفوز في أي منها، مما يرسل إشارات غير مطمئنة لجماهير الفريق، الباحثة عن الاستمرار على منصات التتويج، رغم علمها التام بأن المهمة ستكون صعبة، في ظل خروج 5 عناصر بارزة في التشكيلة الأساسية.

والحال ذاته ينطبق على وصيف الدوري فريق الوحدات، الذي لم يلتحق بصفوفه لغاية اللحظة أي لاعب محترف، وذلك بعد أن فشلت صفقة اللاعب التونسي حمزة لحمر، وانتظار التحاق المهاجم الأرجنتيني ماتياس كاسترو، فيما كانت النتائج غير الإيجابية والأداء المتذبذب، سمة الفريق في مبارتيه الوديتين، وعدم فوزه هو الآخر فيهما.

أما الفيصلي، فقد تباينت نتائجه مع مستواه في ظل دخول لاعبين جدد على الفريق ومغادرة البعض الآخر، والذين توج معهم بلقب كأس الأردن مع نهاية الموسم الماضي، على أمل أن تكتمل صفوف الفريق ببعض التعزيزات المحلية والأجنبية، في ظل ضغط مباريات كبير سيتعرض له الفريق في الفترة المقبلة.

وبالنظر إلى بقية المباريات والفرق، فقد أظهر فريق الحسين إربد تماسكا وتطورا ملحوظا في نتائج مبارياته، وذلك بفضل لمسات المدرب الجديد للفريق أمجد أبو طعيمة، إضافة إلى الكم الهائل من النجوم الذين استقطبهم الفريق مع بداية الموسم الحالي، بعدم خسارته في أي مباراة، فيما جاءت استعدادات بقية الفرق متواضعة نظرا لقلة عدد المباريات أيضا، مع إمكانية مشاهدة مستويات جيدة في بطولة الدرع، من خلال منح لاعبين شباب فرصة أكبر بالمشاركة.

من مباراة الفيصلي ومغير السرحان الودية التي جرت مؤخرا – (من المصدر)