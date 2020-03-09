خالد العميري

عمان – قررت جميع اندية المحترفين بإستثناء نادي الرمثا، اليوم الإثنين، تعليق النشاط الكروي، إلى حين دفع الريع المالي لجميع الاندية، وهي مبلغ 250 ألف دينار والتي تُدفع بشكل شهري من خلال الدعم الحكومي الوارد لاتحاد الكرة من أجل دعم الرياضة.

وطالب الدكتور زياد الرميلي – الذي القى نص البيان في المؤتمر الصحفي – اتحاد الكرة بتسديد أرصدة الاندية وابقاء مكافآت البطولات للموسم الكروي كما كانت عليه بالسابق، كما تم اتخاذ قرار بتشكيل لجنة مكونة من ممثلي أندية الوحدات والفيصلي والحسين وسحاب والسلط والجزيرة منسقا، من أجل التفاوض مع اتحاد كرة القدم.

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