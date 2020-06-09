أندية المحترفين.. عاجزة و”نائحة” قبل “الجائحة”

عاطف البزور

جانب من اجتماع سابق لممثلي أندية المحترفين – (من المصدر)إربد – وفقا لمنظمة الصحة العالمية، قد يصاب كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية سابقة، مثل مرض السكرى أو سرطان الرئة بسهولة بعدوى فيروس كورونا أو أي وباء آخر، بسبب انخفاض مناعتهم، فهم أكثر عرضة مرتين لمضاعفات صحية خطيرة حال إصابتهم بالفيروس.

هذا الحال ينطبق تماما على الوضع الرياضي والكروي على وجه التحديد، فالأندية الأردنية وخاصة تلك التي تنافس بدوري المحترفين، تعتبر أن غياب الدعم المالي الكافي من أبرز العوائق التي تواجه مسيرتها وتسبب عجزها ومرضها.

ويرى معنيون أن تطبيق نظام الاحتراف منذ الموسم الكروي 2011 ضاعف من اعبائها وأصابها بالعجز والشيخوخة، وان ذلك النظام لم يكن مجديا بالشكل المطلوب بسبب عجز صناديق الأندية عن الوفاء بنفقات الاحتراف.

ويرى خبراء اللعبة أن إدارات الأندية تعاني في الأصل من شح الامكانات المالية التي تفي بمتطلبات الاحتراف، حيث تعاني تلك الأندية من أزمة مالية أثرت على الاحتراف، وسارت الأندية في تطبيق خطوات الاحتراف مرغمة، الأمر الذي انعكس سلبا على الكرة الأردنية والأندية بالذات، سيما وان هناك متطلبات كثيرة للاحتراف لم تتمكن الأندية من توفيرها، أبرزها عدم وجود الدعم المالي الكافي الذي يعتبر ركنا ضروريا للاحتراف. ومع بداية الموسم الكروي الحالي تعمقت معانات الاندية، الامر الذي دفعها لتعليق النشاط الكروي بعد مرور جولة واحدة فقط على دوري المحترفين، إلى حين قيام الاتحاد بدفع الريع المالي لجميع الأندية ويبلغ 250 ألف دينار، والتي تدفع بشكل شهري من خلال الدعم الحكومي الوارد لاتحاد الكرة من أجل دعم الرياضة.

وفي ظل تلك الازمة القائمة بين الاندية واتحاد اللعبة، شهد العالم انتشارا وتفشيا كبيرا لمرض فيروس كورونا، وتزايدت أعداد المصابين في جميع البلدان وهو ما كان له تبعاته على الكرة في ملاعب العالم.

ورغم ظروفها الصعبة، وقفت الاندية الى جانب الوطن والحكومة، وأجمع رؤساء الاندية على أن الخسائر المالية لا تذكر أمام سلامة الوطن والمواطن، ونظرت الأندية إلى ظروفها بواقعية من بوابة “كورونا” الجائحة، التي تجتاح العالم وعصفت بمختلف مشاهد الحياة ومنها الرياضية في مختلف انحاء العالم، مجمعين على تميز الإجراءات الحكومية الاحترازية لمواجهة “كوفيد 19”، في أردننا الغالي وقلبوا مكرهين ملفات عالقة في تسيير شؤونهم خلال وما بعد “كورونا”، متفقين على ان “كورنا” أزمة ثالثة تعصف بالكرة الأردنية بعد أزمة الاتحاد وتراكم الديون وفشله التسويق وجلب الرعاة، ومؤكدين انها ستضاعف معاناة خزائنها المالية، ما يجعلها تبادر لطرح حلول وقائية للمرحلة المقبلة ونظرت بتشاؤم الى إكمال الموسم في عهد الوباء.

تلك الازمات عصفت بالكرة الأردنية ووجهت لها الضربة القاضية، في ضوء المعاناة المالية التي القت بظلالها على أندية المحترفين قاطبة.

ورغم ان الاتحاد حاول تدارك أزمته لكن قراراته “غير الواقعية”، أفرزت أزمة أكبر عندما أجل انطلاقة الموسم الى 8 أشهر، لم يقدم الحلول الشافية وزاد العجز المالي وتراكمت مستحقات الأندية وكانت الأندية هي الضحية، وأصبح الآن الموسم الكروي أمام واقع ضبابي بسبب ظرف استثنائي عالمي وصعوبات ايجاد حلول ملائمة لدى الاتحاد في ظل عجزه المالي وتراكم ديونه ومستحقات الأندية لديه.

خسرت الأندية الكثير في ظل ما تعيشه من ضائقة مالية حيال الأوضاع الحالية، وأثقل توقف نشاط كرة القدم في الأردن كاهل الأندية التي تعاني حاليا ظروفا هي الأقسى في تاريخها على الإطلاق، حيث تعاني غالبيتها عدم القدرة على دفع مستحقات مالية لمحترفين سبق لهم اللعب في صفوفها، لتجد ستة أندية “4 منها محترفة” نفسها أمام عقوبات صارمة فرضها عليها الاتحاد الدولي مؤخرا.

أندية الفيصلي والرمثا والجزيرة والحسين إربد، حكم عليها “فيفا” بدفع مستحقات مالية للاعبين خلال 45 يوما وإلا ستجد نفسها أمام قرار منعها من التعاقد مع لاعبين جدد لثلاث فترات قيد متتالية. وتعتبر هذه المشكلة امتدادا للمشكلة الأكبر التي تعاني منها الأندية بشكل عام، وهي غياب مداخيل مالية تسهم في تلبية متطلباته، لتزداد الأزمة تفاقما مع إيقاف عجلة نشاط كرة القدم بسبب جائحة “كورونا”.

وطرحت خلال الأيام الماضية مقترحات عدة بخصوص مستقبل الموسم الحالي، قبل أن تنحصر جميعها في مقترحين اثنين، الأول يقضي باستمرار الموسم أي أن تدفع الأندية كامل المستحقات المترتبة عليها للاعبين، أما المقترح الثاني فيقضي بإلغاء الموسم.