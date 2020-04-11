أندية “المظاليم” تتحضر بمئات الآلاف.. ومنافساتها في مهب الريح

مصطفى بالو ومحمد عمار

عمان – تظهر دوريات الدرجات “الأولى والثانية والثالثة”، معضلة جديدة أمام اتحاد كرة القدم في الوقت الذي ما يزال فيه اتحاد اللعبة، يرسم معالم وخريطة طريق، نحو الاحتمالات الظاهرة لدوري أندية المحترفين بكرة القدم، وسط أجواء ضبابية تفرض عدة سيناريوهات، حيث تبرز احتمالات التأجيل، أو اقامة الدوري من دون جمهور، أو تقليص مباريات الدوري مرورا بالاحتمال الأخير وهو الغاء الموسم في زمن “كورونا”.

معضلة جديدة

تتلخص المعضلة الجديدة التي يواجهها اتحاد الكرة، بتداخل مواعيد اقامة دوري الدرجة الأولى، ودوري الدرجة الثانية، والأدوار التأهيلية لدوري الدرجة الثالثة، والموعد المقترح مع احتمالات الأندية لإعادة برمجة دوري المحترفين، أو سيجد الاتحاد نفسه أمام ترحيل مبارياتها أو حتى الغاء الموسم بالكامل لجميع الأندية، اذ أن الانطلاقة المزدوجة تفرض عليه عدة حلول مرهقة له، ولحكام اللعبة المناط بهم ادارة مباريات دوري المحترفين، أو ضغط مباريات الدوريات الثلاث وتوزيعها على مدار الأسبوع، ما يجعل الأمر مرهقا على كافة الأطراف ومن جميع النواحي، خاصة في ظل الديون المتراكمة على الاتحاد لصالح الأندية وحكام اللعبة، فضلا عن عجز تلك الأندية عن الايفاء برواتب الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين ورواتب موظفيها، لتجد اصواتا مؤيدة من رؤساء أندية المحترفين بالأخص، لإلغاء الموسم الكروي الحالي، والترتيب لانطلاقة الدوري بحلة جديدة في الربع الأخير من العام الحالي، باستثناء الأندية الجماهيرية التي صرفت مبالغ باهظة لتجهيز فرقها، وتخشى بالوقت ذاته غضب جماهيرها الرافضة لفكرة تأجيل الموسم.

ولعل ما يضاعف الأزمة لدى اتحاد الكرة، إلى معضلة إقامة دوري المحترفين، يتمثل في أن دوري الدرجة الأولى سيضرب على أكثر من صعيد، فانطلاقة الدوري محددة وفق أجندة مسابقات اتحاد الكرة للموسم 2020، في السادس من شهر تموز (يوليو) المقبل، وفي حال تأجيل أو الغاء أو اتخاذ أي قرار بخصوص دوري المحترفين، فإن مصير دوري الدرجة الأولى سيكون في مهب الريح، وسيكون بالتأكيد عرضة للتأجيل، وهذا الأمر سيعصف بصنادق تلك الأندية “المظاليم” التي تعاني الأمرين، واذا علمنا ان هناك 14 ناديا، بمعدل 35 شخصا بين مدرب وإداري ولاعب لكل ناد، فإن تكلفة الموسم تتراوح بين 100-160 ألف دينار لكل ناد، وفي حال التأخير فإن المبالغ ستزداد على تلك الاندية التي باتت أوضاعها لا تسر صديقا، واضحت الأمور تسير إلى المجهول.

الأمر خطير

على اتحاد الكرة وكافة أركان اللعبة لمختلف الدرجات إدراك مدى خطورة الأمر، حيث ان الوضع المالي للاتحاد والأندية والمدربين واللاعبين، مثل باقي قطاعات الحياة على حد سواء، أضحى في غاية الخطورة، في ظل أزمة “كوفيد 19″، الذي أصاب الرياضة الأردنية بضرر كبير، وبات الأمر يستوجب القيام بإجراءات أكثر جدية، من كافة المعنيين في كرة القدم الأردنية، لاعادة ترتيب الأوراق بالشكل الذي يمنحها القدرة على النهوض، وخروج كرة القدم المحلية من النفق المظلم، نحو دوريات تكون أكثر بريقا، ويوقف نزيف الخسارة المالية للاتحاد والأندية في وقت واحد، ويقدم حلولا واقعية قابلة للتنفيذ، في ظلال ضبابية المشهد الرياضي حتى على المستوى العالمي.

“فاتورة باهظة الثمن”

بالعودة إلى أندية الدرجة الأولى وهي: الكرمل، كفرسوم، اتحاد الرمثا، الطرة، العربي، الجليل (الشمال)، سما السرحان، مغير السرحان، بلعما والمنشية (المفرق)، ذات راس، دار الدواء، اليرموك والبقعة (بقية المحافظات)، فان “فواتيرها المالية” للدوري، تبعا لمدته الزمنية التي تصل الى 13 اسبوعا (3 اشهر) في الوضع الطبيعي، فإن التكاليف المالية ستصل الى نصف مليون دينار للأندية مجتمعة، وربما بعض تلك الاندية لا تمتلك 10 % من هذا المبلغ، فإن الاندية ستعود ادراجها صوب التفكير في حلول ناجعة في ظل الجائحة “كورنا” التي وأدت كل اشكال الدعم المالي المنتظر من الشركات صوب تلك الاندية.

البقعة.. أكثر المتضررين

يعتبر نادي البقعة من أحد الأندية الأكثر تضررا من أندية “المظاليم” في ظل جائحة كورونا، والذي يرى المشهد ضبابيا كغيرة من أندية اتحاد كرة القدم، حيث تصل تكلفة الموسم لفريق البقعة حوالي 160 ألف دينار، تبعا لاجتهاد النادي بالعودة سريعا الى مكانه في دوري المحترفين، وتأثر البقعة كثيرا بتوقف الحركة التجارية في أسواق النادي التي تدر دخلا مهما على خزينة النادي، بإغلاق محاله التجارية التي تعتبر مصدر الرزق الأساس للنادي، وكذلك إغلاق مرافق النادي الاستثمارية، لا سيما المسبح جراء الحظر، وبالتالي عدم توفر سيولة تمنحه قدرة الصرف المالي على احتياجات الفريق، رغم أن كادره الفني والإداري واللاعبين، تطوعوا بانتقاص نسبة 40 % من رواتبهم، فيما يزيد الأمر تعقيدا، عدم تمكن اعضاء مجلس الإدارة من الاجتماع لتوقيع شيكات بنسب معينة للفريق، بسبب عدم وجود تصريح لنائب رئيس النادي الذي يرأس النادي بسبب وجود رئيس النادي عمر خميس في المستشفى -شافاه الله وعافاه بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها-.

بلعما… دراسة واقعية

أعد فريق بلعما دراسة واقعية لوضعه المالي في ظل “كورونا”، وهو الذي تعاقد مع المدرب محمد المحارمة لقيادة دفة الفريق الفنية في الموسم الحالي، حيث يقول المحارمة: “اتفقت مع ادارة نادي بلعما، ولاعبي فريق الكرة، للبدء بصرف الرواتب للاعبين خلال شهر أيار (مايو) المقبل، فيما كنا حددنا الرابع من شهر نيسان (ابريل) الحالي، موعدا لانطلاق الاستعدادات، بيد ان الوضع الراهن، أبقى الأمور على حالها بانتظار ما ستسفر عنه الأمور في وطننا الحبيب، مقدرين الإجراءات والقرارات والجهود الحكومية المبذولة لمواجهة “كوفيد 19”.

وأضاف المحارمة: “ندعو الله أن يزيل الغمة ويحمي أردننا قيادة وشعبا وأرضا، حيث نعد دراسة واقعية لما بعد “كورونا”، والذي يحتاج فيه الفريق إلى شهرين على الأقل بعد عودة عجلة الدوران، لإعادة ترتيب أوراق الفريق والتحضير لانطلاق الدوري، مقترحا بأنه في حال الغاء دور المحترفين، أو إعادة برمجة انطلاق الموسم الجديد إلى شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، فإنه من الضرورة انطلاق دوري الدرجة الأولى مطلع شهر تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، حيث سينتهي دوري الأولى نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر)، وهي فرصة مواتية للاعبي الدرجة الأولى بالانتقال لدوري المحترفين في مرحلة ما بين مرحلتي الذهب والاياب لدوري المحترفين، لتعويض ما فات اللاعبين في الشق المالي والفني”.

دار الدواء

أكد المدير الفني لفريق دار الدواء الكابتن مالك الشطناوي، أن النادي الذي تدعمه شركة دار الدواء تعرض لهزة مالية، تبعا للتأثير السلبي لـ”كورونا” على جميع الشركات، مبينا ان توقيع الاتفاقية مع إدارة النادي لم تفرض عليه الصعود بالفريق لدوري المحترفين، وانما الثبات بدوري الدرجة الأولى، مشيرا الى انها رصدت 130 ألف دينار لتجهيز الفريق للموسم الحالي، منوها ان فريق دار الدواء انطلق في تحضيراته منذ شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، من خلال المشاركة ببطولة الراحل سلطان العدوان، مبينا أن الازمة الحالية ستفرض تأجيل دوري الدرجة الأولى، مبينا أن ذلك القرار سيؤثر سلبا على فريقه، ويزيد من الاعباء المالية على تلك الأندية، في ظل عدم توفر دعم مالي من اتحاد كرة القدم، مشددا أن أندية الكرة المحلية ستتأثر جميعها جراء المشاكل التي عصفت بتلك الأندية.

“اللاعبون… 40 ألف عامل مياومة”

بعيدا عن لاعبي الأندية المحترفة، فإن هناك ما يقارب من 40 ألف بين مدرب وإداري ولاعب من مختلف الدرجات الأولى والثانية والثالثة، حيث يشارك في منافسات الدرجة الأولى 14 ناديا، و16 في منافسات الدرجة الثانية و72 ناديا في منافسات الدرجة الثالثة، والتي تقدم 40 ألف لاعب، يتقاضون اجورهم بنظام المياومة، فإن لعبوا نالوا اجورهم، وان توقفوا، توقف ايضا مصدر رزقهم الوحيد، وتفرض هذه الفئة من لاعبي أندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة، على وزارة الشباب واتحاد الكرة، النظر الى احتياجات هذه الفئة –اللاعبين- التي تشكل رقما كبيرا، وهذا الامر بحاجة الى مزيد من الرعاية والاهتمام، خشية من فقدان تلك الفئة لمصادر دخلها الحياتية.

72 فريقا بالثالثة

دوري أندية الدرجة الثالثة انطلق في مرحلته الاولى منتصف شهر شباط (فبراير) الماضي، حيث تم توزيع الفرق غلى 20 مجموعة، تأهل منها للدور الثاني أول كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 12 فريقا من 29 فريقا احتلت المركز الثاني، حيث أصبح عدد الفرق 32 فريقا، حيث كان من المفروض ان تتم اقامة مباريات الدور الثاني بالقرعة مطلع شهر نيسان (ابريل) الحالي، حيث سيتم اجراء قرعة، ويتأهل 16 فريقا للدور الثالث، واجراء قرعة لتحديد 8 متأهلين من مباراة واحدة بقرعة منفصلة، ويتأهل الفائزون الاربعة لدوري الدرجة الثانية الموسم المقبل، بيد ان فترة التوقف ستفرض واقعا جديدا للدوري، وربما ستتزامن كل الدوريات بعد فترة الحظر مجتمعة، هذا الامر سيربك اتحاد كرة القدم في توفير طواقم تحكيمية لكل هذه الدوريات.

مشاكل وحلول

فرض “كورونا” مشاكل لفرق الدرجة الأولى، باتت بحاجة الى حلول ملحة، ومن هذه المشاكل نطرح احدها، حين تعاقد أحد الأندية مع مدرب اجنبي بمبلغ 4 آلاف دولار شهريا، ومع التوقف عاد الى بلاده، وترك المحترفين في الأردن، حيث لم يستطع النادي توفير الرواتب للاعبين، بانتظار ما سيسفر عنه التوافق بين المدرب والنادي الذي كلف النادي مبلغا يزيد على 30 ألف دولار منذ توليه قيادة دفة تدريبات الفريق، أو سيتوجه ذلك المدرب لتوجيه شكوى عبر الاتحاد الدولي على هذا النادي، والقائمة تطول في سرد الاشكاليات التي رافقت مسيرة دوري الدرجة الأولى.

واقع مغاير

على عكس أندية المحترفين التي وقفت وقفة متحدة للمطالبة بالحقوق، فإن أندية الدرجة الأولى منقسمة على نفسها، وذلك لمصالح شخصية، حيث تشير المعلومات بأن أهداف بعض الأندية الصعود لدوري المحترفين، والاخرى تبحث عن البقاء، فيما تسعى البقية لارضاء أشخاص بعينهم، ليمثلوها في الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة.

المناصير: أعباء كبيرة

من جانبه، أكد رئيس نادي مرج الحمام مأمون المناصير ان اعباء النادي المالية فرضت عليه اللجوء إلى البحث عن مصادر دخل كالتبرعات، مشيرا انه ومنذ تأسيس النادي يجوب في ارجاء مرج الحمام لتوفير السيولة المالية لمصلحة الفريق، طارقا عددا كثيرا من رجال الأعمال والشركات، منوها أنه حين طرح مشكلته المالية لدى اتحاد الكرة، اجابه احد المسؤولين: اعتمد على نفسك -على حد قول المناصير-. وتابع:” لدينا في نادي مرج الحمام -أحد أندية الدرجة الثالثة- مجموعة من لاعبي المنطقة وباشراف مدرب قدير، والمحاولات جارية لانشاء مدارس للعبة كرة القدم للابتعاد عن مشاكل وهموم الشباب، ونأيهم عن المظاهر السلبية بالمجتمع كالتدخين والمخدرات، بيد ان النادي اصطدم بواقع اكثر صعوبة، لاسيما أن الوضع الاقتصادي العام في الوطن، اجبر الكثير من الشركات والمؤسسات على التفكير مليا قبل توجيه الدعم للاندية، بعد ان وصل الوضع الاقتصادي الى وضع لا نحسد عليه”.

اقتراحات نادوية

اقترح عدد من مدربي أندية الدرجة الأولى، ان يكون الوقت الامثل لانطلاق قطار منافسات دوري المحترفين في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، متفقين أن يعقبه انطلاق دوري الدرجة الأولى بعد بشهر، مشيرين أن تستكمل خلال دوري الأولى ما تبقى من مباريات الدرجة الثانية، متفقين ايضا أن تنطلق دوريات الفئات العمرية للاندية المحترفة، والفئات العمرية للأندية غير المحترفة مع انطلاق منافسات الدرجة الثانية -على حد تعبير المدربين-.

واجمعوا: “الترتيب لانطلاق دوري المحترفين بالتزامن مع دوري الدرجة الأولى، بحيث يتم تخصيص أيام الخميس والجمعة والسبت لمباريات دوري المحترفين، والاثنين والثلاثاء والاربعاء مثلا لدوري الدرجة الأولى، وذلك لاتاحة المجال أمام الحكام للاستعداد والتحضير لإدارة مباريات الدوريين”.