أندية بناء الأجسام: عودة محفوفة بالحذر وتفاؤل بثوب القلق على مستقبل القطاع – فيديو

مصطفى بالو ومحمد عمار

عمان – “عدنا والعود احمد”، يتباين المعنى فيها بين الفرح الحالي وأمر الواقع، لدى أندية بناء الأجسام واللياقة البدنية مع فتح أبوابها لاستقبال روادها بعد قرار الحكومة بالسماح لعودة النشاط الرياضي، وفتح الأندية أبوابها أمام مشتركيها في الصالات الرياضية -الجيم-، إلا انها وجدت نفسها تمشي على طريق حافلة بالمخاطر والمشاكل التي تهدد الاستقرار الوظيفي لأصحاب الأندية وموظفيها، وحملت أعين أصحابها “نظرة سوداء” مستقبلية، وسط طرحهم جملة من المطالب أمام الجهات المعنية، للحفاظ على مكانتها وهيبتها الرياضية ضمن منطقها بأن الرياضة أسلوب حياة، ومهنة يقتات لقمة عيشهم منها أصحاب المراكز والمدربون والموظفون، ودرع اجتماعي حصين لشباب وشابات الوطن، وأحد أهم وسائل مواجهة “كوفيد 19″، وليست للترفيه أو من مظاهر الترف الاجتماعي.

عون الكباريتي: شعور الفرح والألم

أكد مالك شركة “كابز” للمكملات الغذائية وصاحب نادي (DNA) عون الكباريتي، أن خبر عودة مراكز وأندية بناء الأجسام واللياقة البدنية يترنح بين الفرح والألم، مشيرا أن الفرح في بدء تعافي الوطن، وعودة الحياة شبه الطبيعية وعودة الروح الى الرياضة والرياضيين، مثمنا دور المسؤولين في الحكومة ووزارة الشباب واللجنة الأولمبية لوقفتهم خلف مطالب أصحاب ورواد مراكز بناء الأجسام واللياقة البدنية، لافتا الانتباه الى الصعوبة التي عاشها قطاع الرياضة ومنه بناء الأجسام واللياقة البدنية، خلال فترة الإغلاق التي قاربت نحو 3 أشهر، وما خلفته من آثار ومشاكل وخسائر مالية وضغوطات اقتصادية لدى أصحاب المراكز والاندية، وموظفيها وتجار المكملات الغذائية على وجه العموم.

وتابع: “نتمنى من الحكومة مواصلة وقفتها ودعم قطاعنا، حيث أن فتح أبواب النادي لا يعني حل المشكلة، بل ان هناك العديد من المشاكل التي تواجه أصحاب المراكز وأندية بناء الأجسام، منها بدل الايجار لمقرات المراكز والاندية المستأجرة، والقيّم التراكمية لفواتير الكهرباء والمياه والضرائب، فضلا عن الالتزامات المتراكمة الاخرى، حين يقوم الكثير من الأندية بتسديد فواتير وقروض فتحها وبنائها، والايفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها، وتوفير قيمة الفاتورة التشغيلية اليومية، مقدرين الضغوطات التي تواجهها الحكومة، وكلفة مواجهة فيروس كورونا، مشيرا أن الاجواء بعد مرور 3 أيام على فتح أندية ومراكز بناء الاجسام واللياقة البدنية، تشير إنه ما يزال هناك تخوف وحذر لدى أصحاب المراكز، فما تزال الجهود الحكومية تكافح الوباء، وتبعثرها الأخبار المتضاربة وتزيد من تخوفها، ومنها التوقعات بعودة الحظر والاغلاق، ما انعكس سلبا على الأندية واقبال روادها”.

وزاد: لذا تجد عدد المشتركين والمشتركات ضعيفا، مقارنة بالفترة الماضية قبل الإغلاق، ما يؤثر على مردود تلك المراكز وهو مصدر رزقها، وما يتعلق بالمراكز والأندية، يتعلق فينا كموزعين للمكملات الغذائية، فمثلا أنا اوزع المكملات لما يقارب 200 ناد في مختلف محافظات المملكة، وعندما يقل عدد رواد الأندية والمراكز، يقل أيضا الاقبال على شراء المكملات، ولذلك فالأمور ما تزال ضبابية من حيث الكلفة التشغيلية واستقبال المشتركين او رواد الخدمة الصحية واللياقة البدنية في المراكز الرياضية، لكن نحمل بصيص الأمل وكثير من التفاؤل في ظل حجم الاتصالات الواردة إلينا كأصحاب مراكز من قبل المشتركين والمشتركات، لكن اعود أطالب الحكومة بضرورة إجراء تعديلات جديدةـ من شأنها انصاف المستأجرين ومنهم أصحاب المراكز من “كماشة” المالكين التي تضغطهم غير مراعية للظرف الوبائي الاستثنائي الذي تمر به البلد، ومنح هذا القطاع الاعفاءات الضريبية كما كان الحال قبل عدة سنوات”.

“في الرياضة سلامة”

“التأكيد على إجراءات السلامة والوقائية بحسب الشروط الصادرة من الجهات الحكومية واللجنة الاولمبية، متممة لإلتزامنا المسبق بتوفيرها لروادنا في “جيم DNA”.. بهذه الكلمات تابع عون الكباريتي خلال جولة “الغد”، مضيفا: “شعارنا أن الرياضية تؤمن السلامة لممارسيها، ونزيد عليها بتوفير أجواء وقائية من حيث تعقيم المقر، وتوفير المعقمات لكل مشترك ومشتركة، والتأكيد على ارتداء الكمامة والقفازات، واستخدام معقم أحذية القدمين، والتعقيم الفوري للأجهزة بعد استخدام كل مشترك، وإغلاق المناطق المالية وتوفير أجهزة فحص حرارة رواد الجيم، ونتشارك مع زبائننا للتأكيد ان الرياضة منهج حياة، ومعا نحو أردن أرقى وأقوى من الصعوبات والمحن”.

وشاركه الحديث عضو لجنة بناء الأجسام السابق د. عاكف تيفور-أحد مشتركي الجيم- قائلا:” عدنا لممارسة الأسلوب الرياضي الصحي اليومي في حياتنا بعد انقطاع، وأن رياضتنا أحد أهم أسباب توفير المناعة بوجه فيروس كورونا، وأشيد بالإجراءات الوقائية والسلامة العامة في الجيم، والتأكيد على التباعد الاجتماعي”.

جلاجل: قلق وهواجس

من جانبه أكد صاحب نادي “body bower jim” عمرو جلاجل، أن الأندية والمراكز تعيش حالة من القلق رغم فتح أبوابها، مضيفا: “عليك ان تلقي نظرة على عدد المشتركين المتواجدين حاليا في النادي، حين كان بالسابق ما يقارب 100 مشترك في مثل هذا الوقت، والآن لا يزيد على 4 مشتركين، واليك أن تتصور الوضع لنادي زادت تكلفة تجهيزه عن 70 ألف دينار، ولديه فاتورة تشغيلية يومية تبلغ 20 ألف دينار، والعديد من الأندية تعيش الآن نفس الوضع، وتحاصرها الالتزامات المالية والمستحقات والديون، كما ان قرار الفتح الذي صدر الخميس الماضي، لم يمنحنا الوقت لترتيب أوراقنا وتجهيز انديتنا، حين انشغلنا خلال اليومين الماضيين بتعقيم النادي وتوفير اجراءات السلامة العامة، رغم ان بعض الاندية لم تملك السيولة وتوجهت للدين لتغطية فاتورة ايامها الأولى”.

وأردف قائلا:”ما زلنا نرزح ايضا تحت مطالب المؤجرين، وهنا نتمنى من الجهات الحكومية التعجيل في الفصل من الجدل القائم حول تعديلات متوقعة بما يخص المالكين والمستأجرين، ويطاردنا التخوف من المجهول، فيما لا استمر الاقبال الضعيف من المشتركين، ولم تستطع الأندية الوفاء بالتزامها من فواتيرها المتراكمة، بدل الايجار، رواتب الموظفين، القروض وشيكات بدل التجهيزات، خاصة وان القروض التي قدمتها الجهات الحكومية لم تلب طموحات الكثير من الأندية، وشروطها تعجيزية لا تناسب العدد الكبير من الأندية، مما يجعلنا ننظر بتفاؤل محفوف بالحذر والتخوف من المجهول”.

وعن رابطة الأندية التي يدور الحديث عنها في صالونات اللعبة، قال جلاجل:” الحاجة ام الاختراع، وعلمتنا أزمة الفترة الماضية الكثير من الدروس، واهمها ان على جميع الأندية والمراكز ان تقف على مسافة واحدة، وتبحث واقعها بموضوعية وشفافية، وتبحث عن واقع أفضل، وهو ما دفعنا الى تشكيل الرابطة التي تضم ما يقارب 150 ناديا، ونبحث عن طرق إظهارها القانوني والرسمي، وهي رديف مساعد لاتحاد اللعبة، ونضع جهودنا في خدمة اتحاد اللعبة”.