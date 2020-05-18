أندية تسأل عن رابطتها.. ولاعبون يحملون الاتحاد مسؤولية أوضاعهم المالية

خالد الخطاطبة

عمان – شكك بعض المسؤولين بأندية المحترفين، في أمكانية “ولادة” رابطة الأندية التي تم الاتفاق على تأسيسها، مستندين في تشكيكهم إلى ما وصفوه بـ “فتور الهمم”، بسبب غياب أي بيان أو تصريح حول الاجتماعات التي يفترض أن تكون اللجنة المنتخبة، قد عقدتها في الفترة الماضية، حيث سبق للجنة أن أعلنت قيامها بتجهيز “مسودة نظام” لعرضها على الاندية في 30 نيسان (ابريل) الماضي، دون حدوث ذلك.

واشار مسؤلون في أندية المحترفين “فضلوا عدم ذكر أسمائهم”، أن اللجنة التي تم انتخابها وتضم ممثلين عن عدة أندية، أكدت قيامها بوضع القواعد الاساسية للرابطة، تمهيدا لعرضها على الاندية في نهاية الشهر الماضي، ولكن دون تجسيد ذلك على أرض الواقع، ما أثار شكوكا حول فتور الهمم، أو التقاعس عن الاسراع في خطوات فعلية لتأسيس الرابطة التي تعتبر مطلبا لجميع الأندية.

ولفتت بعض الأندية المتحمسة لانشاء الرابطة، إلى أن غياب التصريح أو التلميح حول عمل اللجنة المكلفة باعداد مسودة النظام الداخلي للرابطة، أصابها بالاحباط بعد بداية حماسية وقوية، متمنين أن تكون شكوكها في غير مكانها.

وأشار مسؤول في ناد محترف: “حجة اللجنة ربما تكون ضمن رغبتها بالعمل بصمت بعيدا عن الأضواء، ونحن نؤيد ذلك، ولكن من حق الأندية وإداراتها الاطلاع على أخر التفاصيل والمستجدات، وإلى اي مرحلة وصل العمل والانجاز، اذا كان هناك انجاز ملموس”.

وتمنى أحد الأندية أن يتم اطلاعه على أخر المستجدات، معتبرا أن عدم عرض المسودة وبعض التفاصيل الأخرى على الاندية في الموعد السابق، كما كان متفقا، أثار مخاوفه من تراجع الحماس لانشاء الرابطة في الفترة القريبة المقبلة، متمنيا أن تشهد الأيام المقبلة عودة الروح للمشروع بوتيرة أعلى، وإطلاع جميع الاندية على أخر المستجدات للمشاركة في الاراء قبل إعتماد نظام الرابطة المقترحة.

لاعبون يتذمرون

حمّل عدد من لاعبي أندية المحترفين، اتحاد كرة القدم، مسؤولية الأزمة المالية التي يعانون منها وعائلاتهم، معتبرين أن غياب الرؤيا الواضحة للموسم الكروي، وعدم القدرة على تسديد مستحقات أنديتهم، تسبب في معاناتهم ماليا بدرجة غير مسبوقة.

كما إعتبر اللاعبون خلال حديثهم لـ”الغد”، أن الاتحاد يتحمل المسؤولية الأكبر، ليس فقط لعدم حسم مصير الدوري، بل أيضا لعدم حسم مصير عقود اللاعبين، متمنين أن تشهد الفترة المقبلة انفراجا في أزمتهم المالية التي أرهقتهم، لا سيما وأن عددا منهم لا يملك دخلا ماليا سوى ما يتقاضاه من الاحتراف.

وأبدى لاعبون إستيائهم الشديد من الوضع المالي، مؤكدين أن الاندية تتحمل جزءا من المسوؤلية، ولكنها في نفس الوقت تحتاج لأموالها من الاتحاد، لتتمكن من صرف المستحقات أو جزء منها، مطالبين بانصاف اللاعبين في هذه الفترة الاستثنائية والصعبة.

khaledkhatatbeh@alghad.jo