أندية تواصل البحث عن إلغاء الهبوط

عمان – الغد- كشف رئيس أحد أندية المحترفين لكرة القدم، أنه يواصل برفقة زملائه، محاولات اقناع اتحاد الكرة بالغاء الهبوط بالدوري، رغم رد رفض الاتحاد في كتاب رسمي، الموافقة على هذا الطلب، والتمسك باستمرار الهبوط.

وأشار رئيس النادي، أن الاتحاد رفض الهبوط، ردا على الكتاب الأول الموقع من الأندية، ولكن كان هناك كتاب آخر وقعت عليه الأندية الـ12، وتشرح فيه الصعوبات والمبررات التي تدفعها لطلب الغاء الهبوط.

رئيس النادي أكد تمسكه وعددا من رؤساء الأندية الأخرى، ببصيص الأمل في إعادة النظر بقرار إلغاء الهبوط، رغم الرفض الرسمي الأول للاتحاد.

الرئيس كشف ايضا عن توجه لعقد اجتماع للأندية مع نائب رئيس اتحاد الكرة، لمناقشة إمكانية التراجع عن فكرة الغاء الهبوط.

يشار إلى أن اتحاد الكرة، وجه الأسبوع الماضي كتابا رسميا للأندية، يعتذر فيه عن عدم الموافقة على طلب الأندية بالغاء الهبوط، علما أن الأندية ارسلت كتابين لطلب الغاء الهبوط، الأول كان يوم 19 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، والثاني كان في 17 الشهر الحالي. –(أخبار النجوم)