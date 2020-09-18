أندية رفع الأثقال ترفع تدريباتها لبطولة الناشئين والزعبي يحاضر آسيويا

محمد عمّار

عمان- تواصل أندية رفع الأثقال، تحضيراتها الفنية والبدنية والتكتيكية، للمشاركة في بطولة الناشئين والتي ستقام يومي الأول والثاني من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، فيما ينتظر اتحاد اللعبة قرارا من مدينة الحسين للشباب، للسماح بإقامة البطولة في صالة قصر الرياضة بالمدينة، وفي حال تعذر ذلك سيتم اقامتها في صالة الكرامة التابعة للاتحاد.

رفع المستوى التدريبي

وكانت الأجهزة الفنية لفرق أندية يرموك البقعة، حطين، مرصع، خريبة السوق وكفر الماء، قد رفعت من درجات التدريب للمشاركة في بطولة الناشئين، والتي ستتيح للاعبي فريق الشباب تحت 17 سنة المشاركة في بطولة الناشئين تحت 20 سنة، ما يرفع درجة التنافس بين اللاعبين لضمان تمثيل المنتخب الوطني، خصوصا وأن البطولة يتابعها مدرب المنتخب عيسى الصلاج، ورئيس الاتحاد عزام الزعبي.

مدرب يرموك البقعة علي الجابري، أكد أن التدريبات لم تنقطع منذ قرار العودة للأنشطة الرياضية، كما تعاون الاتحاد مع الأندية لتأجيل البطولة والتي كان من المقرر اقامتها يوم 17 الشهر الحالي، لتكون فرصة سانحة لزيادة جرعات التدريبات والوقوف بشكل أفضل على المستويات الفنية للاعبين تمهيدا للمشاركة الفاعلة في البطولة.

ويمثل فريق يرموك البقعة عاصم الصلاج، زيد الجابري، عمر الزعبي، قصي أبو حميدان، عبدالله المهر، أيمن حمدان، عمر كتكت، إبراهيم الشافعي، إبراهيم الصلاج، مهند الصلاج ومحمد الصلاج.

من جانبه، يؤكد مدرب فريق حطين محمد رضا الذهبي، أن التدريبات تقام بشكل يومي دون انقطاع، وبات تجهيز الرباعين محمد الصباح ووليد لافي للمشاركة في البطولة أمرا واقعا، حيث ستكون مشاركتها بمثابة التنافس الحقيقي لكافة لاعبي الأندية للمنافسة على شرف تمثيل المنتخب الوطني، تمهيدا للاستحقاقات المقبلة، كما يضم النادي مجموعة من اللاعبين المميزين أمثال ابراهيم الفرارجة، حسام رشيد، عبدالرحمن أبو جرار، عبدالرحمن عليمات وعبدالله الكواملة.

مدرب فريق مرصع يوسف الخوالدة، يسعى لتحضير رباعي الفريق عمار خالد، عبدالله العدوان، ضرار الخوالدة وعمرالخوالدة لمنافسة بقية اللاعبين من أجل الحصول على ميداليات البطولة والتقدم لمنصة التتويج، والمنافسة لتمثيل المنتخب الوطني.

ختام دورة مدربي أثقال المعوقين

وتختتم اليوم وعبر تقنية الاتصال المرئي (ZOOM)، دورة تدريب واعداد لاعبي رفع الأثقال للمعوقين، والتي يحاضر فيها رئيس الاتحاد عزام الزعبي بتكليف من المكتب الأقليمي للآيواس بالإمارات، حيث تعتبر محاضرة اليوم تتمة للدورة التي بدأت الاسبوع الماضي، ويشارك في الدورة العديد من المدربين والحكام على مستوى الوطن العربي، وبعض الدول الآسيوية وبعض المدربين بصفة خاصة من بعض الدول الأوروبية، كون المشاركة متاحة للجميع.

دورة الحكام غدا

ومن المقرر، أن تبدأ ظهر يوم غد الأحد، فعاليات دورة انعاش وصقل وترقية حكام رفع الأثقال، حيث سيتم تعبئة أسماء المشاركين في مقر الاتحاد، وسيتم اجراء الدورة عبر تقنية الاتصال المرئي(ZOOM)، ويشرف على الدورة رئيس الاتحاد عزام الزعبي، ورئيس لجنة الحكام في الاتحاد أحمد العجارمة، حيث سيتم اجراء اختبارات عقب ختام الدورة التي تستمر لمدة 3 أيام وعبر ذات التقنية، حيث سيتم ترقية حكيم الى الدرجة الدولية (A)، وذات العدد الى الدرجة الأولى (B)، الى جانب العديد من الحكام لمختلف الدرجات.