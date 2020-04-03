أندية فرنسية تدرس عودة لاعبيها إلى التدريبات

وبحسب ما نشرته صحيفة (لو باريزيان) الخميس فقد اقترحت بعض الأندية الأمر بهذه الطريقة خلال اجتماع مع رابطة المحترفين لكرة القدم (LFP) يوم 27 آذار/ مارس الماضي.

وتم تقديم اقتراح بـ”رفع قيود الحجر المفروضة على الرياضيين لاستئناف التدريبات في أقرب وقت ممكن”.

وذكر مقدموا الاقتراح أنه يمكن فرض حجر صحي على لاعبي كرة القدم في أماكن التدريب، لمنعهم من الاختلاط بأشخاص آخرين.

ويأتي الاقتراح بعد توقف شبكتي التلفاز اللتين تبثان الدوري الفرنسي (كانال+ وبي إن سبورتس) عن عملهما حتى استئناف المنافسة، وهو ما يمثل خسارة اقتصادية كبيرة للأندية. – (إفي)