أنسو فاتي التاريخي: دائما ما حلمت بهذه اللحظة – فيديو

مدن – أبدى مهاجم برشلونة الصاعد، أنسو فاتي، سعادته الغامرة بعد تسجيله أول “ثنائية” مع الفريق الكتالوني بالليجا في مرمى ليفانتي، في المباراة التي انتهت لصالح البرسا بهدفين لواحد على ملعب كامب نو، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ البطولة يسجل ثنائية، عن عمر 17 عاما و94 يوما.

وقال أنسو فاتي في تصريحات للصحافة المحلية عقب المباراة “دائما ما كنت أحلم بهذه اللحظة، أشكر مدربي (كيكي سيتيين) على إعطائي هذه الفرصة”.

وأضاف “لقد أخبروني بهذه الإحصائية، ليس لدي شيء لأقوله، ينبغي علي مواصلة التحسن واستغلال كل الفرص”.

وتابع “الزملاء يسهلون علي المهمة، أشكر كل واحد منهم وأشكر الجماهير على دعمي”.

وأكد أنسو فاتي على وجود تفاهم مع ليونيل ميسي نجم الفريق والذي مرر له كرتي الهدفين “أشاهد كيف يلعب منذ سنوات وأريد مواصلة العمل، لازلت لا أصدق ما فعلته”.

ويشارك أنسو فاتي أساسيا في ظل غياب الأوروجوائي لويس سواريز للإصابة ومع عدم اعتماد سيتيين بعد على الفرنسي عثمان ديمبيلي العائد مؤخرا من الإصابة. – (إفي)