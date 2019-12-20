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أنسو فاتي خارج قائمة برشلونة لمواجهة ألافيس – فيديو

منذ 3 ساعات

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برشلونة –  يغيب مهاجم برشلونة الشاب أنسو فاتي عن قائمة الفريق لمواجهة ديبورتيفو ألافيس السبت في الجولة الـ18 من الدوري الإسباني لكرة القدم بسبب آلام في الفخذ.
وأجرى أنسو فاتي الجمعة تدريبات على هامش المران الجماعي للبرسا الذي يعاني أيضا من إصابة عثمان ديمبلي وآرتور.

ويعود للقائمة سيرجيو بوسكيتس الذي غاب عن مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد الاربعاء الماضي بسبب نزلة برد.
وضمت قائمة المدرب إرنستو فالفيردي كلا من تير شتيجن وسيميدو وبيكيه وراكيتيتش وبوسكيتس وتوديبو وسواريز وميسي ونيتو ولونجليه وواجي وجريزمان وألبا وألينيا وسيرجي روبرتو ودي يونج وفيدال وأومتيتي وجونيور وكارليس بيريز. – (إفي)

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