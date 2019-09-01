أنس الحلو يتألق ويظفر بلقب بطولة ريد بل كار بارك درفت في تركيا (فيديو)

أيمن وجيه الخطيب

عمان – ظفر المتسابق الأردني الواعد أنس الحلو اليوم بلقب بطولة ريد بل كار بارك درفت التي اختتمت اليوم في تركيا وسط منافسة على اللقب النهائي أمام أبطال الدرفت للشرق الأوسط والمنطقة العربية، محرزا انجازا أردنيا للمرة الأولى.

وكان الدرفترز الحلو والجمهور على حد سواء يترقبون بفارغ الصبر الجولة النهائية، التي شهدت ذروة عروض التشويق التي ستؤول الى تتويج الفائز. وبالفعل، سُجّلت مواجهات قوية بين الأبطال .



وتولت لجنة التحكيم التي تألفت من رياضيين وخبراء في رياضة المحركات والدرفت، تقييم نتائج المتنافسين.

ونجح الحلو في نهاية المطاف في التفوق على بقية المنافسين من خلال أداء خيالي، أتاح له خطف اللقب بعدما حقق مجموعا لافتاً وكانت علامات الفخر ترتسم على وجهه عندما رفع جائزة السباق.

وتأهل الحلو لنهائيات بطولة رد بول كار بارك بعد فوزه في النسخة التاسعة ريد بل كار بارك درفت الذي اقيم مؤخرا في الأردن في حلبة ساحة المعارض بالتعاون مع الأردنية لرياضة السيارات وبإشراف بطل الراليات وسباقات السرعة ورياضي ريد بُل عبدو فغالي، حيث شهدت منطقة أرض المعارض مشاركة اقوى 20 متسابق درفت خاضوا مسار خاص يتخلله العديد من المنعطفات بسياراتهم.

وتنظم شركة رد بُل مسابقة (كار بارك درفت) سنويا في الأردن بهدف الترفيه عن الشغوفين بسباقات السيارات والترويج للسباقات الأكثر أمانا وكانت التصفيات قد انطلقت من الكويت شباط (فبراير) الماضي.