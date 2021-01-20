أنس القرالة: تعلمت الفن وتشربته على أيدي الكبار

احمد الرواشدة

العقبة – استطاع الفنان أنس القرالة أن يشق طريقه الفني بثقة، حيث طرق بوابة الإبداع الدرامي والمسرحي، وأخذ يسير بخطى ثابتة تجاه اكتمال موهبته وقدرته الفنية.

القرالة الذي شارك في العديد من الأعمال المسرحية والدرامية والعديد من الأفلام السينمائية، استطاع أن يترك بصمة واضحة في ذهن المشاهد الأردني من خلال العديد من الأعمال التي شارك فيها.

ويرى القرالة الذي تعلم الفن وتشربه على أيدي الكبار وشاركهم في أعمالهم الكبيرة، أن الشباب الأردني ينتظر الفرصة، وما أن تسنح له حتى يقتنصها ويبدع ويتجلى إبداعه.

وكانت مشاركات القرالة في أعمال مختلفة منها: مسرحية “أجراس” الموجهة للأطفال وهي من إخراج نبيل صوالحة.

ومن المسلسلات التي شارك فيها: “نصف القمر”، “دبابيس زعل وخضرا”، “وين ما طقها عوجة” و”مرافئ الأمل” و”حكايانا”، إلى جانب مسلسل “بوابة القدس” الذي حصل على الذهبية في مهرجان الخليج في مملكة البحرين، وهو من إخراج رضوان شاهين، وأيضا مسلسل “مالك بن الريب” من انتاج المركز العربي، كما شارك في 14 فيلما مع معهد البحر الأحمر للفنون السينمائية.

وعلى الصعيد الكوميدي شارك القرالة مع الفنان نبيل صوالحة في مسرحية “خلوة منسفية”، التي عرضت في مهرجان العقبة الأول للثقافة والفنون. ومسرحية الحق على مين برفقة الفنان ابراهيم ابو الخير وناريمان عبدالكريم.

وعن كيفية انتقائه لأدواره قال القرالة، “عندما يعرض النص عليّ أقوم بقراءته وأتاكد من أن الدور يتناسب وشخصيتي، ولا يتعارض مع إمكاناتي وقدراتي، شريطة أن أجد نفسي من خلاله، ثم أقبله”، مؤكداً أنه يقرأ النص بتمعن ودقة ويحاول جاهداً أن يفكر في كل كلمة في النص، لأنها تساعده على الأداء الجيد بحسب القرالة. وحول بداياته الفنية قال، “ان البداية من المدرسة حيث كنت أشارك في الإذاعة المدرسية، فأنا امتلك موهبة الخطابة، وكنت أشارك زملائي في المسرحيات المدرسية، ثم استمر ذلك في الجامعة على مسرح جامعة مؤتة”.

القرالة الذي شارك في العديد من الأفلام منها: “فيلم تقليدي”، “شوفة عينك”، “مدمن”، “الوادي”، “الذاكرة”، يرى أن السينما الأردنية سيكون لها مستقبل إذا ما توفرت الإرادة ورأس المال لصناعتها.

ويشارك الفنان أنس القرالة في العديد من الأعمال الدرامية للعام الحالي، ومنها مسلسل: “عيال قحطان” من اخراج بسام المصري، ومسلسل “الحنين الى الرمال” من انتاج مؤسسة الاذاعة والتلفزيون من اخراج بسام سعد، ومسلسل “بلاقي عندك شغل” من اخراج مجموعة من المخرجين الشباب، ومسلسل “كرم العلالي” من اخراج حسام حجاوي وانتاج عصام حجاوي، وفيلم “خط التماس” من اخراج محمد الصفوري، ومشاركتة في اولى حلقات تحقيق أمني من انتاج قناة رؤيا بدور المحقق.

وشارك القرالة في أفلام عالمية منها hyena roadh من اخراج بول غروس، وفيلم mare nostrum من اخراج انس خلف، وفيلم بعنوان “لما شفتك” من اخراج آن ماري جاسر، الذي شارك في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي. وحصل على أفضل فيلم في مهرجان ابو ظبي السينمائي 2012. وشارك أيضا في أيام قرطاج السينمائي. ومهرجان الفيلم الدولي ومهرجان القاهرة السينمائي، وجائزة اللجنة التحكيمية الخاصة في مهرجان القاهرة السينمائي.

ويذهب القرالة إلى أن طموحاته كبيرة، بقوله، “أشعر أنني لم أحقق شيئا في حياتي واطمح أن أشارك في مسلسلات تاريخية وبدوية”.

والقرالة الذي يميل إلى المسرح أبو الفنون، يشير إلى أن الفنان على خشبة المسرح يشعر بكل همسة من الجمهور، وخاصة عندما ينتهي العرض، مؤكدا أن المسرح الجاد هو العماد الذي يجب أن يستند اليه الفنان.

ويتمنى القرالة أن يأخذ دور البطولة لعمل مسرحي أو درامي يتناسب وقدراته الفنية، مشيرا إلى أن المخرج الأردني على قدر عال من الوعي الثقافي والفني والقدرة على اكتشاف المواهب وبنائها من خلال إسناد الأدوار المهمة والصعبة، كما يتمنى أن تكون هناك فرقة مسرحية مستمرة في مدينة العقبة تعرض لزوار العقبة في أيام العطل والمناسبات الوطنية.