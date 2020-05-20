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أنس بني ياسين يدعم الفيصلي والعربي بالتنازل عن راتب شهر من مستحقاته المتأخرة

منذ ساعة واحدة

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خالد الخطاطبة

عمان- أعلن نجم المنتخب الوطني لكرة القدم أنس بني ياسين المحترف في قطر حاليا، عن دعمه لنادييه السابقين العربي والفيصلي بالتنازل عن راتب شهر من مستحقاته المتأخرة على الناديين.

وقال أنس في تصريح ل الغد من قطر اليوم الاربعاء أنه و شعورا مع الاندية واوضاعها المالية المتدهورة فإنه قرر  التنازل للنادي الفيصلي عن راتب شهر من باقي مستحقاته البالغة  25 الف دينار .

وأضاف:  كما  اتنازل للنادي العربي عن راتب شهر  من باقي مستحقاتي البالغة 30 الف دينار .

وأكد أنس ان هذه الخطوة جاء تقديرا منه للناديين اللذين يعتز باللعب فيهما ودعما لهما في ظل المستجدات بسبب فايروس زورونا.

وتمنى أنس على ناديي العربي والفيصلي منحه كامل مستحقاته في الفترة المقبلة بشكل ودي دون الحاجة لشكاوي ومطالبات.

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