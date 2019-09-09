أنس ينتظر التأشيرة الإيرانية..أبو عابد في أوروبا.. “الأولى” تدرس استبعاد المحترفين الأجانب

خالد الخطاطبة

عمان – نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

بني ياسين ينتظر التأشيرة الإيرانية

ينتظر لاعب المنتخب الوطني والنادي الفيصلي لكرة القدم أنس بني ياسين، حصوله على تأشيرة دخول الأراضي الإيرانية، في خطوة أولى للاحتراف في فريق نادي فولاذ الإيراني.

وتواجد أنس في السفارة الإيرانية في الأيام الماضية، لطلب الحصول على التأشيرة، بعد أن تلقى عرضا من النادي الإيراني عبر وكيل أعمال لاعبين إيراني، في انتظار الحصول عليها في الأيام القليلة المقبلة.

وكان اتفاق شفهي جرى بين اللاعب والنادي الإيراني، يقضي باحتراف أنس في نادي فولاذ لمدة عام، مقابل مبلغ مالي لم يرغب الطرفان الافصاح عنه، في انتظار استصدار التأشيرة لمغادرة اللاعب إلى إيران للخضوع لفحوصات طبية، قبل التوقيع الرسمي في حال لم تطرأ أي مستجدات.

وكان أنس ابلغ المنتخب الوطني بالعرض الذي تلقاه من الفريق الإيراني.

أبو عابد في أوروبا

يتواجد المدير الفني لفريق نادي السلط جمال أبو عابد، في إحدى الدول الأوروبية، في زيارة خاصة، تهدف إلى الانتهاء من بعض التفاصيل.

إفطار “ريفي” لمدربي نادي معان – (من المصدر)



ويواصل أبو عابد تواجده في الدولة الأوروبية، في انتظار اتمام الأهداف من ورائها، قبل العودة إلى عمان، لمواصلة التشاور بشأن تعزيز صفوف فريق السلط، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

“الأولى” تتدارس قرارا باستبعاد المحترفين نهائيا

تتدارس أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، قرارا يقضي بعدم التعاقد مع أي محترف أجنبي في الموسم الكروي المقبل، لأسباب عديدة فنية ومادية.

ويستند متبنو هذا الرأي، على أن الأندية بالدرجة الأولى لا تملك موارد مالية تساعد على التعاقد مع محترفين أجانب، كما أن العادة جرت أن تتعاقد أندية الأولى مع محترفين أجانب دون المستوى المطلوب، وبالتالي عدم جدوى هذه الخطوة.

وشهدت الفترة الماضية، نقاشا ومشاورات في هذا الموضوع، حيث مالت الكفة لصالح اعتماد قرار عدم التعاقد مع أي محترف أجنبي، ولكن دون قرار رسمي، في انتظار عقد اجتماع قريب لمناقشة الموضوع باستفاضة قبل حسم القرار سواء بالتعاقد مع محترفين أو الاعتماد فقط على اللاعب المحلي بشكل كامل.

حداد مرشح للعودة أمام الكويت

بات لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم إحسان حداد، مرشحا للعودة إلى صفوف المنتخب الوطني، في المباراة المقبلة أمام الكويت يوم 10 الشهر المقبل، في ثاني مباريات “النشامى” بالتصفيات الآسيوية المزدوجة.

المشاركون في دورة “B” التدريبية- (من المصدر)



وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أول من أمس، عن إمكانية المباشرة بعملية التأهيل، لمعالجة الإصابة، وبالتالي العودة لصفوف المنتخب في التجمع المقبل.

الصريح يشيد بمدير الدرك لتعاونه مع حارس المرمى

وجه نادي الصريح الشكر والتقدير لمدير عام قوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمة، لتوجيهاته بتعيين حارس مرمى فريق كرة القدم في النادي خالد العثامنة.

وجاءت هذه اللفتة من الحواتمة، بعد استماعه لقضية الحارس الذي لا يملك وظيفة، ووجد نفسه مضطرا للعمل في الأعمال الحرة مثل “التبليط وتكحيل الحجر”.

واعتبر رئيس نادي الصريح عمر العجلوني، في تصريح لـ”الغد”، أن لفتة الحواتمة ليست بغريبة على شخصية أردنية وطنية، تسعى دائما لخدمة الوطن في جميع المجالات.

وأشار العجلوني، إلى أن الحواتمة دائما ما كان نصيرا للرياضة والرياضيين، بدليل اهتمامه الكبير بالحركة الرياضية في فرق قوات الدرك، ما ساهم في تحقيق الكثير من الإنجازات الخارجية التي رفعت علم الوطن عاليا في جميع المحافل، إلى جانب اهتمامه ومتابعته للرياضة الأردنية بشكل عام، بدليل متابعته لحالة حارس مرمى الصريح الذي لم يتمكن من ايجاد وظيفة توفر له لقمة العيش. وكان الصريح نشر على موقعه أوضاع الحارس العثامنة، ليلتقطها برنامج “صباح الرياضية”، الذي تقدمه الزميلة ميسون يونس، وموقع “كورة” ونشرا الخبر، ما ساهم في حل مشكلة الحارس.

هل يعسكر لاعبو الصريح في سورية؟

كشف رئيس نادي الصريح عمر العجلوني، عن تحضيراته للتوجه إلى العاصمة السورية دمشق خلال الأسبوعين المقبلين، لترتيب اقامة معسكر تدريبي لفريقي كرة القدم الأول والرديف. ولفت العجلوني في تصريح لـ”الغد”، أن موعد المعسكر المقترح لم يتحدد، في انتظار التوجه إلى سورية، للتنسيق مع المسؤولين هناك، قبل حسم المواعيد بشكل نهائي، لا سيما وأن المعسكر سيتضمن لقاءات ودية مع فرق الأندية السورية.

يشار إلى أن العجلوني كان من أوائل الرياضيين الذين زاروا دمشق قبل أكثر من عام، رغم الأوضاع التي تشهدها، حيث حظي باستقبال مميز، وتلقى الاشادة لشجاعته في هذه الخطوة.

قطيشات يواصل اشرافه على دورة الإداريين في الكويت

يواصل المحاضر أحمد قطيشات، إشرافه على دورة مدراء وإداريي الأندية الكويتية للمستوى B، التي انطلقت في الكويت السبت الماضي وتستمر لخمسة أيام، بمشاركة 30 مشاركا من الأندية الكويتية.

وتأتي هذه الدورة بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم، للاستفادة من خبرة قطيشات المحاضر الدولي المعتمد من قبل “الفيفا”.

وتتمحور محاضرات قطيشات، حول العديد من المواضيع مثل التلاعب بنتائج المباريات والأمن والسلامة وتنظيم الأحداث الرياضية.

اللاعب محمد العملة – (من المصدر)



ويعتبر قطيشات من المحاضرين الأردنيين المتميزين من أصحاب الخبرة، الذي تلقى الكثير من الدعوات من خارج الأردن لالقاء المحاضرات، والاستفادة من خبرته في هذا المجال، لا سيما وأنه معتمد من الفيفا.

المشاركون بدورة B يحللون مباراة المنتخب مع البارغواي

يتوجه المشاركون بدورة التدريب الآسيوية للمستوى الثاني B، إلى ستاد عمان الدولي مساء اليوم الثلاثاء، لحضور مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره منتخب البارغواي.

حضور المباراة يأتي بتكليف من المحاضرين وليد فطافطة وديان صالح، اللذين منحا المشاركين واجبا يقضي بتحليل مجريات المباراة، لعرضها في اليوم التالي.

يشار إلى أن الدورة تضم عددا كبيرا من نجوم الكرة الأردنية أمثال حسن عبدالفتاح وعبدالآله الحناينة وهيثم سمرين وحازم جودت وباسم فتحي وشريف عدنان وغيرهم من النجوم.

العملة يؤكد عدم التوقيع لنادي معان

أكد اللاعب محمد العملة، غض النظر عن اللعب في فريق نادي معان، رغم الاتفاق الذي جرى بين الطرفين في الفترة الأخيرة.

ولفت العملة في تصريح لـ”الغد”، إلى أنه توصل إلى اتفاق مع النادي حول بعض التفاصيل، وبالتالي الاقتراب من التوقيع، قبل أن تظهر الخلافات في بعض التفاصيل، وبالتالي الغاء الاتفاق وعدم التوقيع الرسمي.

العملة كشف عن تلقيه مفاتحة من نادي الحسين إربد، إلى جانب انتظاره لعرض خارجي، مؤكدا عدم ممانعته في دراسة أي عرض في حال لبى طموحاته.

ويعتبر العملة من اللاعبين المميزين الذين اثبتوا حضورهم في الفترة الأخيرة.

لجنة أوضاع اللاعبين ترفض حضور الحناينة للاجتماع مع “فيفبرو”

رفضت لجنة أوضاع اللاعبين، ومجلس اتحاد كرة القدم، حضور المحامي عماد الحناينة، لاجتماعاتها مع رابطة اللاعبين “فيفبرو”، التي عقدت يوم أمس.

واشار الحناينة في تصريح لـ”الغد”، إلى أنه كان بصدد مرافقة مسؤولي الرابطة الدولية لاجتماعاتها مع “فيفبرو”، كونه محامي اللاعبين وهو الذي يتواصل دائما مع الرابطة، قبل أن يتفاجأ برفض لجنة اوضاع اللاعبين ومجلس الاتحاد، رغم موافقة الرابطة على حضوره بل وطلبها ذلك.

وأضاف: “خلال اجتماع الرابطة الدولية مع الاتحاد، كان لافتا التزام اتحاد الكرة رسميا، بتوفير كافة سبل النجاح لانشاء الرابطة في الأردن، وبالتالي فإن اي انكار لوجود رابطة لاعبين أو مس حقوقهم، سيعرض الاتحاد للمسؤولية، وارتكاب مخالفة حقوق الانسان وفق وثيقة اعتمدها الفيفا، وتنص على وجود ممثلين للاعبين في الرابطة”.

وقال: “لا يمكن للاتحادات أو الأندية أن تمس حقوق اللاعبين باستلام رواتبهم بشكل منتظم، وغير ذلك يعتبر مخالفا وينذر بعقوبات”.

شباب الأردن يثمن دعم وزارة الشباب والأمانة والاتحاد

ثمن نادي شباب الأردن، الدعم الذي قدمته وزارة الشباب وأمانة عمان واتحاد الكرة، لدعم فريق الكرة المشارك ببطولة الأندية العربية.

واعتبر خير في تصريح لـ”الغد”، أن هذا الدعم يؤكد الحس الوطني عند مسؤولي هذه المؤسسات، الذين حرصوا على دعم نادي شباب الأردن كونه ممثلا للكرة الأردنية في البطولة العربية.

واعتبر خير، أن الدعم ليس بالضرورة أن يكون ماديا، فهناك طرق أخرى للدعم مثل توفير الملاعب، وهو أمر يحتاجه النادي في هذه المرحلة.

الحارس مسعد ينضم لفريق السلط

أعلن نادي السلط، انضمام الحارس صلاح مسعد إلى صفوف فريق كرة القدم، استعدادا للموسم الكروي المقبل.

والتقت إدارة السلط بالحارس ليلة أول من أمس، قبل أن يتم الإعلان عن انضمامه لصفوف الفريق الذي فقد حارس مرماه محمد شطناوي الذي انتقل إلى فريق معان.

كواليس النجوم

• عدد من الأندية المحلية المنافسة، تتجه لتسمية لاعبين معروفين، للدخول إلى رابطة اللاعبين الدوليين “فيفيبرو” التي يتوقع أن يتم تشكيلها في قادم الأيام.

• نجم كروي برر اخلاله بالاتفاق الشفهي مع ناديه بشأن تجديد العقد، بعدم حضور إدارة النادي لحفل زفافه الذي اقيم في الفترة الماضية…اللاعب سبق وأن اتفق مع الإدارة على التجديد، ولكنه عاد وتراجع بسبب عدم حضور النادي لحفل زفافه..اللاعب انتقل للاتفاق مع ناد آخر سيظهر في صفوفه الموسم المقبل.

• مسؤول نشاط الكرة في نادي معان عبدالله القططي، دعا الجهاز الفني الجديد لفريق كرة القدم بالنادي المكون من عماد خانكان وبدران الشقران وزاهر شلار، لتناول إفطار ريفي في مزرعته القريبة من جرش.

• نادي شباب الأردن يحصل على 50 ألف دولار من الاتحاد العربي لكرة القدم، مقابل مباراتيه في دور الـ32 أمام فريق النجم الساحلي التونسي…مصاريف النادي لهاتين المباراتين تفوق مبلغ الـ50 ألف دولار بقليل.. الشباب حقق الفوز ذهابا على النجم الساحلي بنتيجة 2-1، في انتظار مباراة الاياب يوم 24 الحالي…في حال التأهل سيحصل شباب الأردن على مبالغ مالية أكبر عن كل مباراة.

• اللاعبان خالد الدردور ومحمود موافي تلقيا عرضا من أحد أندية المحترفين، للعب في صفوف الفريق في الموسم المقبل.