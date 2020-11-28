أنشطة جديدة على قائمة القطاعات الأكثر تضرراً من كورونا خلال تشرين الثاني

عمان-الغد- أعلن وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار معن القطامين، السبت، عن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً من آثار جائحة كورونا خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الحالي بموجب أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 والبلاغات الصادرة بموجبه.

وأشار القطامين إلى أنه “تم إضافة عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية إلى قائمة القطاعات الأكثر تضرراً لشهر تشرين الثاني/نوفمبر مراعاة لظروفها ولمساعدتها على تخطي الآثار الاقتصادية الناتجة عن استمرار الجائحة وتداعياتها”.

وأكّد أن القائمة الشهرية يتم إصدارها بشكل دوري بعد مراجعة لأوضاع جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية من خلال وزارتي العمل والصناعة والتجارة والتموين وتعتمد من رئيس الوزراء.

وقال القطامين إن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً أصبحت على النحو التالي لشهر تشرين الثاني من العام الحالي:

1. المنشآت السياحية المرخصة بموجب قانون السياحة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما فيها مكاتب الحج والعمرة والمنشآت السياحية ضمن حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

2. منشآت التوظيف المرخصة بموجب قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

3. منشآت استقدام واستخدام العاملين في المنازل المرخصة بموجب قانون العمل والأنظمة الصادرة بموجبه.

4. منشآت النقل الجوي والبري والبحري للأفراد بما فيها شركات النقل الدولي المتخصص للأفراد ومنشآت تزويد وتموين الطائرات وخدمات صيانة الطائرات وخدمات المسافرين والأسواق الحرة وفروع أي من المنشآت العاملة في المطارات والمعابر الحدودية.

5. منشآت وسائط النقل العام.

6. منشآت تنظيم الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض.

7. منشآت صالات الأفراح ومنشآت تأجير لوازم الأفراح والمناسبات.

8. منشآت تأجير السيارات السياحية.

9. أكاديميات ومراكز التدريب المهني والتقني.

10. الأماكن الترفيهية والحدائق العامة.

11. منشآت دور السينما والمسارح.

12. المتاحف التابعة للقطاع الخاص.

13. قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات.

14. قطاع منتجات البحر الميت.

15. مكاتب الخدمات الجامعية.

16. مكاتب اصدار التأشيرات

17. مكاتب وشركات التخليص باستثناء الفروع العاملة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

18. المنشآت العاملة في مجال التدريب على الطيران والتدريب على صيانة الطائرات.

19. المنشآت العاملة في قطاع النشر والتوزيع.

20. المطاعم الشعبية والمقاهي.

21. المحلات في الأسواق الشعبية.

22. قطاع الصناعات الخشبية والأثاث.

23. منشآت تجارة الألبسة والأحذية والإكسسوارات.

24. منشآت الصحف الورقية.

25. منشآت الأندية الرياضية والترفيهية والمسابح والحمامات الشرقية ومنشآت المراكز والأكاديميات الرياضية.

26. منشآت الأندية الصحية.

27. شركات تطبيقات النقل الذكية والتاكسي الأصفر.

28. منشآت الحضانات ورياض الأطفال.

29. منشآت المراكز التعليمية والثقافية.

30. منشآت مراكز تعليم السواقين.

31. منشآت المدارس.

32. منشآت التجميل وتجهيز العرائس.

33. منشآت القرطاسية والمكتبات.

34. محلات التصوير الفوتوغرافي.

35. استيديوهات الإنتاج الإعلامي.

36. منشآت تقديم الطعام والشراب للحفلات والمؤتمرات.

37. مراكز البلياردو والسنوكر الترويحية والرياضية.

38. مراكز الألعاب الكهربائية والإلكترونية.