أنشيلوتي: أمر بشهر عسل مع ريال مدريد واتمنى الاستمرار لوقت طويل

روما – أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد اليوم الاثنين أنه يعيش “شهر عسل” مع الفريق الملكي، وأنه يتمنى الاستمرار في مدريد “لوقت طويل” بفضل النتائج الإيجابية.

وقال أنشيلوتي “أمر بشهر عسل مع ريال مدريد وأتمنى مع النتائج الاستمرار لوقت طويل”، خلال مداخلة له مع برنامج تبثه محطة (راديو راي) الإذاعية الإيطالية بعد الفوز 2-1 أمس الأحد على فالنسيا في ملعب الأخير.

وأضاف “بدأنا بشكل طيب، وببعض الصعوبة، مثل جميع الفرق الأخرى، لكننا نتحلى بالثقة، تمكنا من تعديل النتيجة بفضل شخصيتنا أمس”، بعد عودته إلى مدريد هذا الصيف في ولاية ثانية بعد فترته الأولى 2013-2015 والتي شهدت تحقيق دوري الأبطال للمرة الـ10 في تاريخ النادي.

وأكد المدرب الإيطالي أن الفريق يسير على نحو مثالي منذ بداية الموسم، مشيرا إلى أن “الريال فريق تنافسي بسبب تاريخه” وليس بفضل العمل الذي يقوم به المدرب.

وينفرد ريال مدريد حاليا مؤقتا بصدارة ترتيب الليجا برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين أمام أتلتيكو مدريد، علما بأن الغريم التقليدي برشلونة (7 نقاط) لعب مباراتين أقل. – (إفي)