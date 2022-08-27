أنشيلوتي يثني على رودريجو.. وتشافي يثق في تسجيل كوندي

مدريد – كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن لاعبه البرازيلي رودريجو جويس “سيكون له دور أهم” في الفريق بعد إنهائه الموسم الماضي بشكل رائع، وتسجيله أهدافا حاسمة ساهمت في عودة ريال مدريد في النتائج بعد تأخره وهو ما أدى لحصد لقب دوري الأبطال.

وقال أنشيلوتي “سيكون له دور أهم لأنه صنع الفارق العام الماضي في الكثير من المباريات حين تم الدفع به من على مقاعد البدلاء وسيبدأ مباريات أكثر هذا الموسم من البداية”، مضيفا أنه كي يحظى بالاستمرارية يدفع برودريجو في جميع المراكز الهجومية، وأنه قد يستعين به حين يحصل كريم بنزيمة على راحة.

وتابع المدرب الإيطالي “لا يجيد فقط اللعب في الجبهة اليمنى، بل يستطيع أن يحل بدلا من فينيسيوس في الناحية اليسرى خلال بعض اللقاءات وربما نجربه كمهاجم بجوار أو بدلا من كريم. إنه لاعب متكامل وقد يكون هذا العام مهما للغاية”.

وعن موقف ماريانو دياز إذا لم يقرر مغادرة الريال في نهاية المطاف، كشف “الأمر ليس أنني لا اعتمد على ماريانو، لكنه يتواجد إلى جوار الأفضل في العالم (بنزيمة)، لذا قد تكون مسألة لعبه أصعب مقارنة بلاعبين آخرين. هذا واضح”.

كما أكد أن جاهزية رودريجو لمباراة إسبانيول بعد تعافيه من المتاعب العضلية التي حالت دون ظهوره هذا الموسم في الليجا، وكذلك عودة توني كروس بعد شفاءه من الأنفلونزا.

وفيما يخص مواجهة إسبانيول، أبرز المدرب الإيطالي “مستعدون لخوض لقاء خسرناه العام الماضي. إسبانيول فريق يقاتل بشراسة داخل ملعبه ويطلب ذلك أن نبذل قصارى جهدنا”.

مارتينيز يشيد بأنشيلوتي

من ناجية ثانية، صرح المدير الفني لفريق إسبانيول، دييجو مارتينيز، أنه في هذه المواجهة يجب أن يكون فريقه في “أفضل يوم له”، وأعرب عن أمنياته في أن يكون المنافس “ليس في يومه”.

وسلط المدرب، من مدينة داني جارك الرياضية، الضوء على التحدي الذي تنطوي عليه المباراة، لكنه كان متحمسا لأن “اللعب أمام ريال مدريد لا يأتي أبدا في وقت جيد لأنه أحد أفضل الأندية في العالم، لكنه دائما أمر إيجابي للحصول على أفضل نسخة منك. سنركز كل طاقاتنا لمواجهة أبطال أوروبا والليجا”.

وأبرز مارتينيز تطور مشروع المدرب كارلو أنشيلوتي في ظل الصفقات التي أبرمها النادي الملكي هذا الصيف، وأشار إلى أن المنافس قد تحسن “بدنيا وتكتيكيا”. وشدد على أن نتائج العام الماضي التي حصدها المنافس “تمنح الثقة”.

وفيما يتعلق بتطور مشروع فريقه في الموسم الحالي، أكد على الحاجة إلى التحلي بـ “الصبر” لبناء فريق قوي.

وفيما يتعلق بالمدير الفني للفريق المنافس، كارلو أنشيلوتي، أشاد مارتينيز بشخصيته قائلا “الشخص الذي أدار فرقا ولاعبين بهذا المستوى العالي، وفاز بالعديد من الألقاب، والذي يتحدث عنه لاعبوه بهذا الاحترام.. هذا في حد ذاته يقول الكثير. إنه مثال للجميع؛ إنه شخص جدير بالاحترام والإعجاب به”.

ومن ناحية أخرى، أثنى المدرب على تجديد عقد لاعب الوسط سيرجي داردر حتى عام 2026 “إنه خبر يتجاوز كونه خبر العام. إنه لاعب يتخطى حدود كرة القدم، ويمثل الحمض النووي والقيم الخاصة بنا. أشعر بالفخر لكوني مدربه”.

وردا على سؤال حول استعدادات فريق إسبانيول، أشار إلى أن الجميع يتعهدون بـ “تقديم أفضل ما لديهم” في المرحلة الأخيرة من سوق الانتقالات، والتي تنتهي في الأول من أيلول (سبتمبر). وتابع “أمل أن نتمكن من تحقيق ما خططنا له؛ أربعة أو خمسة لاعبين على وشك القدوم”.

وحول مهاجم الفريق راؤول دي توماس، قال المدرب “لسوء الحظ ليس هناك تغيير في هذا الصدد. ما زال مصابا ويتعافى مع الخدمات الطبية. لا توجد أخبار”.

تشافي يثق في تسجيل كوندي

أبدى تشافي هرنانديز المدير الفني لبرشلونة أمس السبت ثقته في تسجيل الفرنسي جول كوندي في رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليجا” وأنه سيتمكن من الانضمام لقائمة الفريق لمباراة اليوم الأحد أمام بلد الوليد.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي السابق لمواجهة بلد الوليد في الجولة الثالثة من الليجا “نحن واثقون من أن جول كوندي سيتمكن من اللعب وسيتم تسجيله ليلعب مباراة بلد الوليد” وذلك بعدما بات برشلونة يلتزم بقواعد اللعب المالي النظيف بعد إعارة الفرنسي صامويل أومتيتي إلى ليتشي الإيطالي، وقرار بابلو توري باللعب مع الفريق الرديف.

وعن احتمالية ضم برشلونة لاعبين جدد قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية قال تشافي “جميع السيناريوهات ممكنة”، مقرا بأن ضم “لاعب مانشستر سيتي برناردو سيلفا سيكون معقدا”.

كما أبرز أن إحدى أولويات الإدارة الرياضية هي ضم ظهير أيمن، إلا أنه شدد على “أنه لا يمكن استبعاد أي سيناريو”.

وعن وضع مدافع الفريق جيرارد بيكيه الذي لم يلعب هذا الموسم حتى الآن قال تشافي “لقد تحدثت معه قبل العطلة. كنت واضحا معه وقلت له إنه سيكون هناك قدر كبير من المنافسة وأن الأمر لن يكون سهلا. لقد لعبنا مباراتين فقط لسنا في شهر آذار (مارس). إنه لاعب بإمكانه مساعدتنا ، ربما في دور آخر وسنرى ما سيحدث”.

وعن مواجهة بلد الوليد امتدح تشافي مدرب الفريق خوسيه روخو “باتشيتا” وحذر لاعبيه من صعوبة اللقاء.

وأخيرا تحدث تشافي عن منافسي برشلونة في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ وإنتر ميلان وفيكتوريا بلزن وقال “لقد أوقعتنا القرعة في مجموعة صعبة للغاية ربما هي الأصعب في آخر 20 عاما. هدفنا هو تجاوز دور المجموعات وسنسعى لتحقيقه”.-(إفي)