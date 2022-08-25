أنشيلوتي يحصد جائزة أفضل مدرب في أوروبا

حصد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، جائزة أفضل مدرب في أوروبا، خلال الحفل المقام في مدينة إسطنبول التركية، على هامش إجراء قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

وتفوق أنشيلوتي على الثنائي بيب جوارديولا (مانشستر سيتي) ويورجن كلوب (ليفربول)، اللذين وصلا معه إلى القائمة النهائية للجائزة.

وحقق المدرب الإيطالي إنجازا مميزا في الموسم الماضي، بقيادته ريال مدريد لحصد لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

يشار إلى أن أنشيلوتي عاد لتدريب ريال مدريد في بداية الموسم الماضي، قادما من إيفرتون، علما بأنه حصد مع النادي الملكي لقب البطولة الأوروبية عام 2014 أيضا.