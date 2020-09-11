أنشيلوتي يطمح لمقعد أوروبي مع ايفرتون

لندن – أكد الايطالي كارلو أنشيلوتي مدرب نادي ايفرتون أنه سيسعى مع لاعبيه لاحتلال أحد المراكز الاوروبية في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن حل في مركز ثاني عشر مخيّب مع نهاية الموسم الفائت.

بدأ أنشيلوتي مشواره بصورة ايجابية مع نادي “مرسيسايد” عندما وصل الى رأس الجهاز الفني في كانون الاول/ديسمبر الفائت، الا ان الفريق شهد تراجعا في المستوى لينهي الموسم في أسوأ مركز له منذ عام 2004.

شكّل ذلك خيبة أمل لأنشيلوتي، الفائز بدوري أبطال أوروبا في ثلاث مناسبات كمدرب، الذي كان يأمل في قيادة الفريق إلى مقعد قاري رغم توليه المنصب والـ”توفيز” يصارع للخروج من معركة الهبوط.

وقال الايطالي (61 عاما) “أعتقد أن الهدف الذي نريد تحقيقه هو الصراع على المراكز المتقدّمة في البرميرليغ من أجل التأهل الى اوروبا الموسم المقبل”.

وتابع “الهدف واضح جدا. لدينا هذه الرغبة وهذا الطموح. أعتقد أننا قادرون على تحقيقه”.

وعزز أنشيلوتي خط وسطه بالتعاقد مع الكولومبي خاميس رودريغيز من ريال مدريد الاسباني بعد أن عملا سويا مع الاخير في موسم 2014-2015 والبرازيلي آلان من نابولي الايطالي والفرنسي عبدواللاي دوكوريه من واتفورد.

ولا يزال يحتاج لتعزيز صفوفه في الخط الخلفي لاسيما في مركز قلب الدفاع نظرا لتعرض الكولومبي ييري مينا للعديد من الاصابات، كما أن هناك علامات استفهام عما إذا كان البرازيلي ريتشارليسون ودومينيك كالفرت-لوين والإيطالي مويز كين قوة هجومية كافية في خط المقدمة.

الا ان انشيلوتي سعيد بعمل النادي في سوق الانتقالات حتى الآن حيث من المتوقع ان يشارك الوافدون الجدد في المباراة الافتتاحية ضد المضيف توتنهام الاحد.

وأوضح مدرب بايرن ميونيخ الالماني السابق “أعتقد أننا سعداء لوجود هؤلاء اللاعبين. قام النادي بعمل رائع لأن هؤلاء اللاعبين – خاميس، دوكوريه وآلان – كانوا أولوية لنا”.

وتابع “نعمل الآن لتقديم موسم جيد. نريد أن ننافس في جميع المسابقات وأعتقد أنه مع هؤلاء اللاعبين تحسّن الفريق وأظن أننا سننافس”.

وختم “سوق الانتقالات ستقفل في الخامس من تشرين الاول/اكتوبر. إذا أتيحت الفرصة سنتطلع لذلك (إبرام المزيد من الصفقات)، ولكن صراحة أنا راض عن هذا الفريق في الوقت الراهن”.

وقاد أنشيلوتي ميلان الايطالي الى اللقب القاري الاهم عامي 2003 و2007 قبل ان يرفع الكأس مجددا مع النادي الملكي العام 2014. – (أ ف ب)