أنشيلوتي: يمكننا تقليص فارق الصدارة مع برشلونة

مدريد – أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، تفاؤله بشأن وضع فريقه في الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يبتعد بفارق ثماني نقاط عن برشلونة المتصدر، وأعرب عن اقتناعه بقدرة الملكي على “تقيلص الفارق” وزيادة الضغط إذا فازوا على مضيفهم أوساسونا اليوم السبت.

وفي مؤتمر صحفي عشية المباراة التي سيحتضنها ملعب أل سادار في الجولة الـ22 من الليجا، قال أنشيلوتي إن “الهدف هو تقليص الفارق.. لدينا جدول مباريات متطلب للغاية يتخلله مباراة غاية في الأهمية”.

وأضاف “أعتقد أننا بخير ولكن مع كل مباراة يمكن للوضع أن يتحسن أو يزداد سوءً”.

واستبعد أنشيلوتي أن تكون قراراته فيما يتعلق بالتشكيلة الأساسية التي سيدفع بها أمام أوساسونا مشروطة بمباراة دوري أبطال أوروبا المقررة يوم الثلاثاء أمام ليفربول.

وأقر “لم أخصص ثانية واحدة من وقتي لمباراة الثلاثاء لأننا نعرف ليفربول جيدا. لكننا خصصنا 24 ساعة لمواجهة غد لأنها مباراة غاية في الأهمية، يمكننا تقليص الفارق ومواصلة التقدم بشكل جيد”.

وأكد المدرب الإيطالي “أنا لا أفكر في تشكيلة الغد على أساس مباراة الثلاثاء لأنني قد استعين بنفس الفريق”.

وفي غياب المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة عن القائمة بهدف منحه راحة ولعدم المخاطرة بتعرضه لإصابة، أكد أنشيلوتي أن مهاجم فريق الناشئين ألفارو رودريجيز سيسافر مع الفريق الأول.

وعلى الرغم من أنه لم يكشف عن خط الهجوم الذي سيبدأ أمام أوساسونا، أوضح مدرب الريال أن الأداء الجيد الذي قدمه رودريجو جوس أمام إلتشي كجناح أيسر لا يخلق منافسة مباشرة مع مواطنه البرازيلي فينيسيوس جونيور، مشيرا إلى أنه يفضل وجودهما معا في الملعب.

وأبرز”لدينا خط هجوم تنافسي جدا غدا، دعونا لا ننسى أن فينيسيوس قد عاد، إنه يؤدي بشكل جيد للغاية ويمكنه أن يكون مهاجمًا خطيرًا جدًا. لدي ثقة تامة في أولئك الذين سيلعبون غدًا”.

في الجهة المقابلة، أكد جاجوبا أراساتي مدرب أوساسونا، أنه ولاعبوه يتعين عليهم التحلي بالثقة في النفس خلال مواجهة ريال مدريد، كي تكون لديهم فرص في الفوز على حامل لقب الليجا.

وقال أراساتي “إنها مباراة جذابة وتحدي قوي سنخوضها مفعمين بالآمال. نلعب على أرضنا حيث نتألق”، خلال مؤتمر صحفي عشية اللقاء.

وأبرز مدرب أوساسونا “العمل الجماعي في النواحي الدفاعية” الذي يقوم به الفريق لمواجهة المنافسين ولاعبين من عيار البرازيليين فينيسيوس ورودريجو.

وأوضح “بدأوا الموسم بشكل جيد لكنهم عانوا بعد كأس العالم. أرى أنهم على ما يرام الآن. تحسنوا بسرعة شديد”، في معرض تقييمه للفريق الملكي.

وأضاف “ما يزال فريقا قويا للغاية حين يملك الكرة حيث يستطيع إيذاءك بشدة وحتى عندما يفقدها يشن هجمات مرتدة قاتلة. إنه بطل العالم. يكفي قول ذلك”.-(إفي)