أنشيلوتي ينتقد دفاع ريال مدريد بعد خسارة قاسية أمام جيرونا

مدن – يرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أن عدم الالتزام الدفاعي سبب الخسارة بنتيجة (4-2) من جيرونا، على ملعب “مونتيليفي” أول من أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 31 من الليجا.

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية عن أنشيلوتي: “كانت ليلة صعبة بسبب الخسارة بهذه الطريقة. مباراة سيئة على المستوى الدفاعي، ومستوى الفريق كان منخفضا جدا من جميع الجوانب. كان الفريق متوترا”.

وعن فينيسيوس، علق: “على المستوى الفردي كان جيدا، حيث سجل هدفا وقدم تمريرة حاسمة. لكنه حصل على الكثير من الإنذارات، وذلك لا يتناسب مع مهاراته”.

وحول تبديل ناتشو، كشف: “لا يمكن اعتبار تغيير اللاعب عقابا. كان الهدف هو البحث عن خصائص مختلفة مع كامافينجا. لا يوجد شيء يمكن انتقاده في أداء ناتشو”.

وزاد: “الهزيمة ليست جيدة أبدا لكنها ربما تكون مفيدة أحيانا. هذا الفريق يواجه مشكلات في الفوز عندما لا يتحلى بالالتزام الدفاعي، واليوم حدث ذلك. إذا لم يفهم اللاعبون هذا الأمر سأكرره يوميا”.

واختتم: “غضب الجماهير أمر طبيعي وإحباطهم كذلك. لكننا في المباراة النهائية لكأس الملك والدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا”.

وبهذه الهزيمة يتجمد رصيد ريال مدريد عند 65 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، بينما قفز جيرونا إلى المركز التاسع حيث رفع رصيده إلى 41 نقطة.

من ناحية ثانية، حرص الأوروجوياني فيدريكو فالفيردي، نجم ريال مدريد، على الاعتذار لجماهير الميرنجي، عقب الهزيمة أمام جيرونا.

وبحسب صحيفة ماركا، توجه فالفيردي إلى جماهير فريقه عقب نهاية المباراو، للاعتذار لهم وتوجيه الشكر على الدعم والمساندة، كما قام النجم الأوروجوياني بمنح قميصه إلى أحد المشجعين.

وكان لفالفيردي فرصتان أولها من خارج المنطقة، لكن الحارس جازانيجا تألق في التصدي وحولها إلى ركنية في الدقيقة 6 من عمر المباراة، قبل أن يحاول تقليص الفارق لريال مدريد، في الدقيقة 27، بتصويبة قوية على حدود منطقة الجزاء، مرت أعلى مرمى جيرونا.

إلى ذلك، سخر البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، من خافيير إجليسياس فيلانوفا، حكم مباراة فريقه أمام جيرونا.

وشهدت المباراة، حصول فينيسيوس على بطاقة صفراء في الدقيقة 37 بداعي اعتراضه على الحكم.

وسقط فينيسيوس على الأرض عند خط التماس، وقام أحد لاعبي جيرونا بتسديد الكرة به بشكل متعمد.

وقام فينيسيوس بعد ذلك بالشكوى إلى حكم اللقاء، الذي رفض احتساب مخالفة لصالحه، ومنح البطاقة الصفراء إلى النجم البرازيلي.

وعقب المباراة، أعاد فينيسيوس، نشر تغريدة تشرح الواقعة، وقام بعمل إشارة لحساب رابطة الليجا، بجانب رموز تعبيرية ضاحكة.

وسخر الإسباني بابلو جافي، نجم برشلونة، من هزيمة ريال مدريد الكبيرة.

وقام جافي بنشر صورة له وهو يضحك على “ستوري إنستجرام”، ومن خلفه زملاؤه في برشلونة وهم يضحكون، مع رموز تعبيرية ساخرة.

ولم يشر جافي إلى هزيمة ريال مدريد، ولكن جاء توقيت نشر الصورة، بعد دقائق قليلة من سقوط ريال مدريد الكبير أمام جيرونا.

في الجهة المقابلة، قال ميشيل سانشيز مدرب جيرونا عقب الفوز، أنها “ليست مجرد ليلة أخرى، إنها ليلة خاصة لأن الفوز على ريال مدريد هي لحظات سيتذكرها الجميع إلى الأبد”.

وفي تصريحات بعد المباراة، قال سانشيز: “جيرونا قدم مباراة قوية في جميع النواحي أمام واحد من أكبر وأهم المنافسين في العالم”.

وأوضح: “نحن في الطريق للبقاء في دوري الدرجة الأولى، بعد الوصول للنقطة رقم 40 قبل 7 جولات من انتهاء المسابقة”.

وأكد سانشيز أن طموحه هو الوصول للنقطة رقم 53 لتكون أفضل نسخة لجيرونا في مسابقة الليجا، كما تحدث عن بطولة دوري المؤتمر الأوروبي قائلا: “أتمنى ذلك، ولكن هذا حلم، يجب أن نثبت أقدامنا على الأرض والتفكير في المباراة المقبلة”.

وتابع: “يجب الذهاب إلى إشبيلية لتحقيق نتيجة إيجابية تقربنا من البقاء وأن نستمتع بما تبقى من مباريات ومواصلة القتال من أجل التحسن والنمو”.

أما فالنتين كاستيانوس مهاجم جيرونا، فأكد أنه لم يتخيل تسجيل 4 أهداف، في شباك ريال مدريد.

وسجل الأرجنتيني كاستيانوس أهداف جيرونا الأربعة في المباراة، بالدقائق 12 و24 و46 و62.

وقال كاستيانوس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية: “كانت ليلة الحلم. لعبنا مباراة رائعة ضد منافس كبير، واحد من أفضل الفرق في العالم”.

وأكمل: “أشعر بالسعادة، ولم أتصور ذلك أبدًا. أنا أستمتع مع الجماهير وعائلتي، والناس في الأرجنتين الذين يدعمونني دائمًا”.

وأضاف: “سجلت رباعية من قبل في الدوري الأميركي، لكن هذا الدوري مختلف، لقد كان حلمًا لي تسجيل هدف في شباك مدريد، لكنني لم أتخيل تسجيل 4 أهداف. أنا سعيد جدًا بالفوز الذي كنا بحاجة ماسة إليه للتقدم إلى الأعلى في جدول الترتيب، لقد هزمنا أفضل لاعبي العالم”.

على صعيد آخر، أبدى مدرب ريال سوسييداد، إيمانول ألجواثيل، سعادته بالتعادل السلبي على ملعب ريال بيتيس، بينيتو فيامارين، في الجولة الـ31 من الليجا، ليحافظ فريقه على المركز الرابع الذي يؤهله الموسم المقبل لدوري أبطال أوروبا.

وقال ألجواثيل أول من “اعتقد أن التعادل كان عادلا، وعندما لا تفوز، فمن المهم ألا تخسر. لا يزال هناك فارق الست نقاط -بين سوسييداد وبيتيس- ونحن سعداء بالخروج بهذه النقطة”.

وأوضح المدرب أن “الضغط” الذي مارسه فريقه على أصحاب الأرض في بداية المباراة “لم يستطيع لاعبوه الحفاظ عليه”.

وأضاف “قدمنا شوط أول ممتاز، لكننا لم نكن حاسمين أمام المرمى، في الشوط الثاني تراجعنا لكن مع التغييرات تكافأت المباراة مرة أخرى”.

واختتم حديثه “لم نكن نرغب في التعادل، لكن بعد خوض المباراة ينبغي أن نقيم النقطة التي حصلنا عليها، كان من الهام الحفاظ على هذا الفارق مع البيتيس”.

وما يزال سوسييداد يبتعد بست نقاط عن ريال بيتيس الذي حقق انتصارا وحيدا في آخر خمس جولات بالليجا حتى الآن.

في المقلب الآخر، أبدى مدرب ريال بيتيس، مانويل بيليجريني، أسفه لفشل الفريق في الخروج بالنقاط الثلاثة من ملعبه.

وصرح المدرب التشيلي “ربما افتقدنا للإبداع في الشوط الأول، ولم نكن نحسن الوصول لمرمى الخصم، لكنهم أيضا لم يخلقوا فرصا، لكن في الشوط الثاني كنا الأفضل بشكل واضح، وخلقنا فرصا واضحة للتسجيل، تسديدتهم الأولى كانت في الدقيقة 91”.

وأبدى بيليجريني أسفه لعدم خروج فريقه بالنقاط الثلاثة لكنه أشاد بالمنافس “إنهم أقوياء في الدفاع ولا يمنحونك الفرص لإيجاد مساحات”.

وحول خيارات فريقه لاحتلال المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال الموسم المقبل قال بيليجريني إنه لا يعلم لكنه أقر بأن المسألة “معقدة”.

وقال “نحن في المركز الخامس ونقاتل من أجل الدوري الأوروبي، الباقي مجرد أمنية، نتمنى أن نحافظ على مستوانا الذي قدمناه في الشوط الثاني لباقي الموسم”. -(وكالات)