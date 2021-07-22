أنظار العالم تتجه غداً صوب طوكيو من أجل حفل افتتاح الأولمبياد .. المشاركة الأردنية تبدأ السبت

طوكيو – تفتتح يوم غد الجمعة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت اليابان ، الساعة الثانية ظهراً بتوقيت الأردن، النسخة رقم (٣٢) من دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو ٢٠٢٠) والتي تشهد مشاركة أكثر من ١١ ألف رياضي يمثلون ٢٠٤ دولة ويتنافسون في ٣٣ رياضة على مدار ١٩ يوماً.

وستشهد أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ مشاركة الأردن للمرة الحادية عشرة حيث لم يغيب الأردن عن الدورات الأولمبية منذ مشاركته الأولى في أولمبياد موسكو عام ١٩٨٠.

وتتميز مشاركة الأردن في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ بوجود أكبر فريق يمثله أولمبياً بـ ١٤ لاعب ولاعبة يمثلون ٨ رياضات وهو أكبر عدد من الرياضات التي تمثل الأردن في تاريخ مشاركاته في الألعاب الأولمبية.

وسيقام حفل افتتاح أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ – والتي تأجلت لمدة عامٍ كامل بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا – في الملعب الوطني بالعاصمة اليابانية طوكيو والذي يتسع لنحو ٦٨ ألف متفرج وتم بناء هذا الملعب في مكان الملعب القديم والذي تم تشييده في عام ١٩٥٨ لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية في ذلك العام ومن ثم استضاف أولمبياد طوكيو عام ١٩٦٤.

وسيقام حفل افتتاح أولمبياد طوكيو بدون حضور الجماهير بسبب القرار التي اتخذته الحكومة اليابانية مؤخراً حفاظاً على السلامة العامة من فيروس كورونا.

وسيكون حفل الافتتاح مقتصر على لاعبي ومدربي واداريي البعثات والمقاعد المخصصة لكبار الشخصيات والدبلوماسيين وأعضاء اللجنة الأولمبية الدولية ورعاة الألعاب والإعلاميين.

ولم يتم الكشف عن اللوحات الفنية التي سيشهدها حفل الافتتاح غير أنه من المنتظر أن يتم تسليط الضوء على جائحة كورونا والتي تسببت بتأجيل الأولمبياد لمدة عام كامل إلى جانب التركيز على نجاح اليابان في تجاوز كارثة زلزال شرق اليابان الكبير عام ٢٠١١.

وستدخل البعثات الأولمبية تباعاً إلى أرضية استاد اليابان الوطني كما جرت العادة حيث ستدخل اليونان أولاً تكريماً لها لأنها الدولة التي شهدت ولادة الألعاب الأولمبية القديمة والحديثة ومن ثم يتم استعراض الدول بحسب ترتيب الأحرف اليابانية وستكون اليابان اخر دولة تظهر خلال حفل استعراض الدول.

هذا ستكون البعثة الأردنية الدولة الـ ١٩٢ التي ستدخل إلى أرضية حفل افتتاح أولمبياد طوكيو خلال استعراض اعلام الدول المشاركة.

وكانت اللجنة الأولمبية الأردنية قد اختارت ، اللاعبين ، جوليانا الصادق وزياد عشيش ، لشرف حمل العلم الأردني خلال حفل افتتاح الأولمبياد.

وستفتتح المشاركة الأردنية في أولمبياد طوكيو يوم بعد غد السبت من خلال الملاكم محمد الوادي والسباح عمرو الور.

هذا ويضم الفريق الأردني المشارك في أولمبياد طوكيو كل من اللاعبين واللاعبات : إبراهيم بشارات (فروسية – القفز عن الحواجز) ومحمد الوادي (الملاكمة – وزن تحت ٥٧ كغم) وعبادة الكسبة (الملاكمة – وزن تحت ٦٣ كغم) وزياد عشيش (الملاكمة – وزن تحت ٦٩ كغم) وعدي الهنداوي (الملاكمة – وزن تحت ٨١ كغم) وحسين عشيش (الملاكمة – وزن تحت ٩١ كغم) وجوليانا الصادق (التايكواندو – وزن تحت ٦٧ كغم) وصالح الشرباتي (التايكواندو – وزن تحت ٨٠ كغم) وعبدالرحمن المصاطفة (الكراتيه – وزن تحت ٦٧ كغم) وأسماء أبو ربيع (الرماية – المسدس الهوائي ١٠ متر) ويونس عيال سلمان (الجودو – وزن تحت ٧٣ كغم) وعليا بشناق (ألعاب القوى – ٤٠٠ متر) إلى جانب السباحة تاليتا بقلة (٥٠ متر حرة) وعمرو الور (٢٠٠ و٤٠٠ متر صدر).

إجراء قرعة الملاكمة .. زياد وحسين عشيش يبدأن من دور الـ ١٦

أقيمت مساء اليوم الخميس القرعة الخاصة بمنافسات الملاكمة في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو ٢٠٢٠) بمشاركة ٥ ملاكمين أردنيين نجحوا في حجز مقاعدهم إلى هذا المحفل الرياضي الكبير من خلال التصفيات والتي جرت في العاصمة الأردنية عمان في مارس عام ٢٠٢٠.

وسيفتتح منتخبنا الوطني للملاكمة مشاركته الأولمبية يوم بعد غد السبت من خلال اللاعب محمد الوادي والذي سُيلاقي اللاعب الكولومبي سيبر ديفيد أفيلا في دور الـ ٣٢ من منافسات وزن تحت ٥٧ كغم.

فيما سيلتقي عبادة الكسبة في دور الـ ٣٢ ضمن منافسات وزن تحت ٦٣ كغم مع اللاعب البيلاروسي ديميتري آساناو يوم الأحد القادم والذي سيشهد كذلك مشاركة اللاعب عدي الهنداوي (وزن تحت ٨١ كغم) حيث سيلتقي مع الكراوتي لوكا بلانتيتش في دور الـ ٣٢.

فيما أوقعت القرعة اللاعب زياد عشيش في مواجهة الفائز من نزال لاعب جزر موريشيوس ، ميرفن كلير ، والكندي وايت سانفورد حيث سيبدأ منافساته من دور الـ ١٦ ضمن منافسات وزن تحت ٦٩ كغم يوم الثلاثاء القادم والذي يشهد كذلك مواجهة شقيقه حسين مع الإكوادوري جوليو كاستيلو في دور الـ ١٦ من منافسات وزن تحت ٩١ كغم.

اجراء قرعة منافسات التايكواندو في أولمبياد طوكيو

أقيم مساء اليوم الخميس الاجتماع الفني والقرعة الخاصة بمنافسات التايكواندو في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو ٢٠٢٠) والتي يُشارك فيها لاعبا المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق وصالح الشرباتي.

وسيشارك كل من جوليانا الصادق وصالح الشرباتي في منافسات وزنيهما يوم الإثنين القادم في صالة ماكوهاري ميسي بالعاصمة طوكيو.

وتم اعتماد تصنيف الاتحاد الدولي للتايكواندو خلال القرعة ، حيث تحتل اللاعبة جوليانا الصادق ، المرتبة التاسعة ضمن منافسات وزن تحت ٦٧ كغم فيما يحتل اللاعب صالح الشرباتي المرتبة السادسة ضمن منافسات وزن تحت ٨٠ كغم.

وستلتقي جوليانا الصادق في أولى نزالاتها (دور الـ ١٦) مع اللاعبة البرازيلية ميلينا تيتونيلي وفي حال فوزها ستلاقي في الدور ربع النهائي مع الفائزة من نزال الكرواتية ميتا جيليتش والكونغولية نعومي كاتوكا.

فيما سيلتقي ، صالح الشرباتي ، في دور الـ ١٦ من منافسات وزنه مع النرويجي ريتشارد أوردمان وفي حال فوزه سيلتقي بالدور ربع النهائي مع الفائز من نزال لاعب ساحل العاج ، شيخ صلاح سيسي ، والمغربي أشرف محبوبي.

يونس عيال سلمان يلتقي مع التركي “سيلوغلو” في منافسات الجودو بأولمبياد طوكيو

أجريت مساء اليوم الخميس بتوقيت العاصمة اليابانية طوكيو قرعة منافسات الجودو بدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو ٢٠٢٠) والتي يشارك فيها لاعب المنتخب الوطني للجودو ، يونس عيال سلمان ، ضمن منافسات وزن تحت ٧٣ كغم.

وسيفتتح يونس عيال سلمان مشاركته في أولمبياد طوكيو يوم الإثنين القادم حيث أوقعته القرعة في دور الـ ٣٢ بمواجهة اللاعب التركي بلال سيلوغلو صاحب الميدالية البرونزية في بطولة العالم الأخيرة والمصنف التاسع على العالم.

ونجح “عيال سلمان” في الحصول على المقعد التأهيلي المُخصص للقارة الآسيوية لمنافسات وزن تحت ٧٣ كغم. وتعتبر هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يتأهل فيها لاعب جودو أردني إلى الألعاب الأولمبية بعد مشاركة إبراهيم خلف في أولمبياد ريو ٢٠١٦.