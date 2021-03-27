أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء من “إل جي” تحصل على شهادات دولية

عمان- حصلت تقنية تكييف الهواء التجارية من شركة “إل جي الكترونيكس” على عددٍ من الاعتمادات من المنظمات الدولية الموثوق بها لقدرتها على تحسين جودة الهواء الداخلي. إن الشهادات المقدمة من Intertek وTÜV Rheinland وUnderwriters Laboratories (UL) الممنوحة لنظام LG Dual Vane Cassette هي تأكيد فاعلية حلول أنظمة التدفئة والتهوئة وتكييف الهواء من “إل جي” في توفير الهواء النظيف.

وتُعتبر LG DUAL Vane Cassette أول حل للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء في العالم يحصل على شهادة GREENGUARD الذهبية من UL لانبعاثات المركبات العضوية منخفضة التطاير (VOC).

وتم اعتماد شريط LG Dual Vane Cassette أيضاً من قبل Intertek لتقليله من وجود الجسيمات الضارة في الهواء الداخلي. تتوفر إمكانيات تنقية الهواء الرائعة بفضل تقنية LG Plasmaster™ Ionizer+ التي تنبعث منها أكثر من 3 ملايين من مجموعات الأيونات التي تجذب مسببات الحساسية والبكتيريا وتحملها بعيداً. لهذه الأسباب على الأخص، تعد LG DUAL Vane Cassette الخيار المثالي للاستخدام في المدارس ومنشآت الرعاية الصحية حيث تكون جودة الهواء ذات أولوية قصوى.

يأتي الاعتماد الآخر من TÜV Rheinland التي اعتمدت نظام تنقية الهواء المكون من 5 خطوات من LG لإزالة الغبار متناهي الصغر والمواد المسببة للحساسية والبكتيريا الضارة بما في ذلك Staphylococcus aureus الموجودة في الهواء. إضافة الى ذلك، فإن إمكانات تنظيف الهواء وإزالة مسببات الحساسية من LG Dual Vane Cassette معتمدة أيضاً من قبل مركز أبحاث الحساسية البريطاني. ويُعتبر Dual Vane Cassette من “إل جي” منتجاً فعالاً ومتعدد الاستخدامات لتكييف الهواء يتميز بوجود قسطلين يساعدان في توفير تدفق هواء قوي وتغطية واسعة ومتساوية. من خلال ستة أوضاع مختلفة، يمكن للمستخدمين تخصيص اتجاه تدفق الهواء وقوته لتناسب أي مساحة أو لتناسب تفضيلاتهم الفردية.

في السياق، قال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس أعمال حلول الهواء في “إل جي” جيمس لي: “تؤكد هذه الشهادات الموثوق بها على الأهمية التي توليها “إل جي” لإعطاء الأولوية لرفاهية عملائها”، مضيفاً: “تلعب التدفئة والتهوئة وتكييف الهواء دوراً رئيسياً في جعل البيئات الداخلية مريحة وأكثر أماناً لمن فيها، وستواصل LG تقديم الحلول التي تلبي أعلى المعايير الدولية للتشغيل الصحي والأداء الفعال”.