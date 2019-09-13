أنظمة الذكاء الاصطناعي تحاكي ردود الفعل البشرية

علاء علي عبد

عمان- في نظر الكثيرين، يعد الذكاء الاصطناعي أحد أعقد الاختراعات البشرية وأكثرها إثارة للدهشة حتى الآن. وهذا الأمر حقيقي إلى حد كبير، خصوصا لو علمنا أن مجال الذكاء الاصطناعي الذي نراه ونتعامل معه في حياتنا اليومية ليس سوى قشرة بسيطة من من رأس قمة جبل عملاق.

وعلى الرغم من معرفة معظم الناس هذه الحقيقة، إلا أنه ما يزال من الصعب أن يتكون لدى المرء نظرة شمولية للأثر الذي ستقدمه تقنية الذكاء الاصطناعي على حياة كل منا في المستقبل القريب. وبالرغم من هذا، إلا أنه يمكن للمرء الاطلاع على أنواع الذكاء الاصطناعي المتوفر حاليا والذي تتفرع منه الكثير من الخدمات التي بين أيدينا اليوم. معيار تصنيف أنواع الذكاء الاصطناعي يعتمد على مدى قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على محاكاة ردود الفعل البشرية وحتى الانفعالات التي نمر بها كبشر. وبالتالي نجد أنه كلما استطاعت أنظمة الذكاء الاصطناعي محاكاة تصرفات البشر اعتبرت تلك الأنظمة أكثر تطورا. فيما يلي نستعرض عددا من أهم أنواع الذكاء الاصطناعي: