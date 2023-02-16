أنماط النوم غير المنتظمة “تزيد من خطر الإصابة بقاتلين صامتين”

عمان- الغد- حذر العلماء من أن النوم في أوقات مختلفة كل ليلة قد يعرضك لخطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية القاتلة، بحسب ما نشر موقع “روسيا اليوم”.

وقالوا إن نمط النوم غير المنتظم لبضع ساعات فقط يزيد من فرص الإصابة بهذه الظروف الصحية.

وتتبعت الدراسة أنماط النوم ضد النوبات القلبية ومعدل السكتة الدماغية لألفي شخص بالغ في الولايات المتحدة لمدة ثلاث سنوات.

ووجدت أن خطر الإصابة بنوبة قلبية ارتفع بنسبة 140 % لأولئك الذين يعانون من أنماط نوم غير منتظمة تزيد على ساعتين فقط في غضون أسبوع.

ووجدوا أيضا أن احتمال الإصابة بسكتة دماغية زاد بنسبة 120 % لدى أولئك الذين يعانون من أنماط نوم غير منتظمة لأكثر من ساعتين فقط في غضون أسبوع.

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة، كيلسي فول، من المركز الطبي بجامعة فاندربيلت في ناشفيل بولاية تينيسي، إنه يجب على الناس تحسين نومهم للاعتناء بصحة قلوبهم.

وأضافت: “الحفاظ على جداول نوم منتظمة وتقليل التباين في النوم هو سلوك نمط حياة قابل للتعديل بسهولة لا يمكن أن يساعد فقط على تحسين النوم، بل يساعد أيضا على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى كبار السن”.

ويشار إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية هي مصطلح شامل لوصف للحالات التي تصيب القلب أو الأوعية الدموية، وهي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم.

وتحدث حالات النوبات القلبية عندما يتم منع وصول الدم إلى القلب بسبب تراكم الكولسترول، والسكتات الدماغية، عندما يحدث ذلك مع وصول الدم إلى الدماغ.

ويؤدي ارتفاع ضغط الدم والكولسترول والتدخين والسكري وزيادة الوزن وعدم ممارسة الرياضة بشكل كاف إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

نشرت الدراسة كاملة في مجلة Journal of the American Heart Association.