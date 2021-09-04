أن بي ايه: المخضرم ألدريدج يعود لبروكلين بعد أزمته القلبية

نيويورك – عاد لاماركوس ألدريدج إلى صفوف بروكلين نتس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعد خمسة أشهر من تعرضه لأزمة قلبية أجبرته على إعلان اعتزاله.

وكان ألدريدج، المشارك في مباراة كل النجوم سبع مرات، قد أعلن في بيان على موقع تويتر في نيسان/أبريل الماضي، انه سيضع حداً لمسيرة امتدت 15 عاماً في دوري “أن بي ايه”، بعد معاناته من عدم انتظام غير عادي في ضربات القلب في عدة مباريات.

وصف ابن الـ36 عاماً احدى الأزمات بـ”واحدة من أكثر الأشياء المرعبة التي مررت بها”.

وبلغ معدل ثاني لاعب في اختيار اللاعبين الصاعدين “درافت” لعام 2006، 19.4 نقطة و8.2 متابعات، ليبلغ مباراة كل النجوم مع بورتلاند وسان أنتونيو وبروكلين الذي تعاقد معه في آذار/مارس الماضي.

وفي خمس مباريات له مع بروكلين الموسم الماضي، بلغ معدله 12.8 نقطة و52.1% على التسديد، 4.8 متابعات، 2.6 تمريرة حاسمة و2.2 صدتين.

وأشارت شبكة “إي أس بي أن” إلى أن الأطباء منحوا الضوء الأخضر لألدريدج (2.11 م و113 كلغ) بالمشاركة واستئناف مسيرته. ضمّه فريقه الموسم الماضي على أمل احراز اللقب مع النجوم كيفن دورانت، جيمس هاردن، كايري إيرفينغ وبلايك غريفين، لكنه ودّع من نصف نهائي المنطقة الشرقية أمام ميلووكي باكس الذي أحرز اللقب لاحقاً. – (أ ف ب)